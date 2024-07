Šest kandidatov za naslednika Rishija Sunaka

Kandidaturo za položaj vodje britanske konservativne stranke, ki je po porazu na volitvah 4. julija po 14 letih izgubila oblast, je do današnjega izteka roka za oddajo napovedalo šest kandidatov. Za naslednika bivšega premierja Rishija Sunaka se potegujejo štirje poslanci in dve poslanki z desnega krila stranke. Njen novi vodja bo znan novembra.

Po prvih napovedih bi lahko člani britanske konservativne stranke na koncu izbirali med nekdanjo ministrico za trgovino Kemi Badenoch in bivšim ministrom za nacionalno varnost Tomom Tugendhatom, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Badenoch je 44-letna predstavnica nove "multietnične" torijske desnice, ki podpira brexit, in favoritka militantne baze stranke, ki bi v primeru zmage postala prva temnopolta ženska na čelu konservativcev v Združenem kraljestvu.

V današnji objavi kandidature v dnevniku The Times je napovedala vrnitev stranke k njenim koreninam, kot sta osredotočenost na suverenost in obnovljeno zaupanje v kapitalizem, poroča britanski BBC. Izpostavila je, da kampanjo začenja z jasnim poudarkom na prenovi stranke za leto 2030, ki bo "prvo polno leto, ko se lahko stranka vrne v vlado".

Tako kot 51-letni Tugendhat, ki je relativno zmernejši, je v prispevku podprla izstop Velike Britanije iz Evropske konvencije o človekovih pravicah, da bi imela proste roke v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Glede tega vprašanja so sicer v stranki razdeljeni, saj nekateri menijo, da bi izstop iz konvencije lahko škodoval pravni zaščiti in mednarodnemu ugledu države.

Za vodenje torijcev se bodo potegovali še 54-letni James Cleverly, nekdanji zunanji minister in nato notranji minister, sin britanskega očeta in matere iz Sierre Leone, pa tudi nekdanja notranja ministrica Priti Patel in nekdanji minister za delo Mel Stride.

Kandidaturo je napovedal tudi 42-letni Robert Jenrick, bivši minister za priseljevanje, ki je odstopil, ker se je zavzemal za skrajnejšo različico spornega načrta o selitvi prosilcev za azil v Ruando.

V zadnjem trenutku pa je od kandidature odstopila skrajno desna upornica, bivša notranja ministrica Suella Braverman, ki se vse bolj približuje desni populistični stranki Reform UK Nigela Faragea, navaja Ansa.

Poraza, kakršnega so doživeli na parlamentarnih volitvah 4. julija, torijci niso izkusili že več kot stoletje. V primerjavi z letom 2019 so izgubili dve tretjini poslancev in padli s 365 na 121 sedežev. Sedež v parlamentu so izgubili tudi številni nekdanji ministri in drugi vidni člani stranke, med njimi bivša premierka Liz Truss. Po porazu je Sunak po dveh letih na čelu stranke v skladu s pričakovanji napovedal odhod, ko bo urejeno vse za izbiro njegovega naslednika.

Kot navaja BBC, bodo poslanci stranke septembra izbrali štiri izmed omenjenih šestih kandidatov. Ti bodo na kongresu stranke, ki bo potekal od 29. septembra do 2. oktobra, predstavili svoje programe, poslanci pa bodo na koncu med njimi izbrali dva. Med njima bodo do 30. oktobra preko spleta glasovali člani stranke, zmagovalec ali zmagovalka pa bo znan 2. novembra. Sunak bo do takrat začasno vodil stranko.