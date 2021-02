Senat začel sodni proces v drugi ustavni obtožbi Trumpa

Ameriški senat je danes začel sojenje v ustavni obtožbi nekdanjega predsednika Donalda Trumpa zaradi spodbujanja upora proti državi. Demokratski tožilci so ob začetku prikazali dokumentarni film z dramatičnim prikazom posnetkov napada na kongres 6. januarja in Trumpove izjave, ki so mu botrovale.

To je zgodovinska druga ustavna obtožba Donalda Trumpa, ki ga je republikanska večina senata lani oprostila izsiljevanja Ukrajine za pomoč na predsedniških volitvah 3. novembra lani z uvedbo preiskave demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna, poroča STA.

Trump je na volitvah lani izgubil, vendar poraza ni priznal in je vlagal tožbe proti volilnim izidom po zveznih državah ter trdil, da je šlo za veliko prevaro. Vmes je pritiskal na državne uradnike po ZDA, naj spremenijo izid. Pritiskal je tudi na podpredsednika ZDA Mika Pencea, naj 6. januarja na formalnem potrjevanju izida volitev v kongresu te razveljavi in mu zagotovi zmago.

Tik pred napadom na kongres je imel veliko zborovanje svojih podpornikov v Washingtonu, naročil jim je, naj gredo nad kongres in se borijo "kot hudiči", sicer jim bodo vzeli državo. Spodbujal jih je, naj gredo in dajo pogum republikancem v kongresu, da storijo, kar je prav.

Del njegovih podpornikov je že med Trumpovim govorom napadel barikade in kongresne policiste pred palačo. Zmerjali so policiste in s seboj nosili pripomočke, kot so zastave, kape, šali in celo križi in vislice z vrvjo za obešanje.

Film prikazuje spopade s policijo, vdor v kongres, razvijanje, uničevanje, poskuse preboja zasilnih barikad in beg kongresnikov ter senatorjev na čelu s podpredsednikom Penceom na varno. Vmes je mogoče videti tudi posnetke Trumpovih podpornikov, kot je kongresnik slovenskega rodu iz Arizone Paul Gosar, ki v trenutku vdora v kongres še vedno vlagajo ugovore na izid volitev.

Prikazuje tudi Trumpove izjave nekaj ur po začetku napada, ko razlaga, da se take stvari zgodijo, če jim poskušajo ukrasti volitve.

"Če to ni za ustavno obtožbo, potem ne vem, kaj sploh je," je danes dejal vodja demokratskih upraviteljev ustavne obtožbe oziroma tožilcev iz predstavniškega doma Jamie Raskin v zavračanju trditve Trumpovih odvetnikov, da se nekdanjemu predsedniku ne more več soditi v ustavni obtožbi.

"Imamo svečano ustavno dolžnost do poštenega in nepristranskega sojenja nekdanjemu predsedniku Trumpu zaradi najhujših obtožb, ki so bile kadarkoli v zgodovini podane proti predsedniku ZDA," je ob začetku sojenja, ki mu predseduje demokratski senator Patrick Leahy, dejal vodja senatne večine demokrat Chuck Schumer.

Za Raskinom so argumente za obsodbo Trumpa podali še drugi tožilci iz predstavniškega doma. Pozneje bo na vrsti Trumpova obramba. Odvetniki nameravajo najprej trditi, da je ustavna obtožba Trumpa neustavna, ker ni več predsednik. Potem pa bodo poskušali senatorje in ameriško ter svetovno javnost prepričati, da Trump ni spodbujal k uporu, temveč se je zavzemal za mir.

Trumpu bi lahko prepovedali opravljanje javnih funkcij

Demokrati nimajo zadostne dvotretjinske večine za obsodbo Trumpa, ta se bo najverjetneje znova izognil posledicam svojih dejanj. Edina sankcija za uspešno ustavno obtožbo predsednika je odstavitev s položaja.

Demokrati bi nato predlagali še glasovanje o prepovedi opravljanja javnih funkcij za Trumpa, za kar pa je potrebna navadna večina 51 glasov. Ameriški mediji poročajo, da demokrati v kongresu vseeno pripravljajo še resolucijo o ukoru Trumpu, ki bo vsebovala tudi prepoved opravljanja javnih funkcij. O tem bodo glasovali po verjetni oprostitvi Trumpa v ustavni obtožbi.