Se pogrešani nemški milijarder, ki so ga razglasili za mrtvega, skriva v Rusiji?

Nemški milijarder Karl-Erivan Haub je leta 2018 izginil med smučanjem v Švici. Leta 2021 so ga razglasili za mrtvega. Zdaj pa so v javnost pricurljali posnetki iz Rusije, na katerih naj bi bil on.

Do danes ostaja zgodba o izginotju milijarderja Karla-Erivana Hauba skrivnost. Sedmega aprila 2018 se je milijarder sam odpravil na turno smuko na Mali Matterhorn. Ob 9. uri zjutraj ga je nadzorna kamera zabeležila na gorski postaji smučišča – potem ga niso nikoli več videli, piše švicarski spletni medij Watson.

O Haubu ne duha ne sluha

Reševalne ekipe so 58-letnika iskale več dni, odkrili so njegov mobilni telefon, nad smučiščem pa so krožili s helikopterji. Toda o pogrešanem šefu trgovske skupine Tengelmann ni bilo ne duha ne sluha. Tri leta pozneje ga je sodišče razglasilo za mrtvega.

Zdaj pa naj bi se pojavile slike nadzorne kamere, ki naj bi ga prikazovale v Moskvi februarja 2021. Nekaj ​​mesecev preden je bil razglašen za mrtvega. O tem sta prva poročala nemška medija Stern in RTL.

Dvomi o Haubovi smrti

Na posnetkih naj bi bilo videti moškega v debeli modri zimski jakni in z belim krznenim ovratnikom. Glede na programsko opremo za prepoznavanje obraza je ta človek 90-odstotno podoben pogrešanemu Haubu.

Vedno so obstajali dvomi o Haubovi smrti. Kmalu po njegovem izginotju so se pojavile govorice, da je povezan z Rusijo, natančneje: z rusko tajno službo. Ocene podatkov njegovega mobilnega telefona so pokazale, da je Haub redno klical na ruske telefonske številke, zadnjič večer pred smukom.

Govorice o dvojnem življenju z nekim Rusom

Pojavile so se tudi govorice o dvojnem življenju in aferi z Rusom, ki naj bi delal za FSB. Po trditvah Sterna jim je posnetke nadzorne kamere, na katerih naj bi bil Haub, dal obveščevalec, povezan s FSB.

Za zdaj ni bilo mogoče izključiti, da je posnetek ponarejen. In vendar: novi dokazi imajo še vedno določeno težo: državno tožilstvo v Kölnu zdaj preverja, ali bi Haubu odpravili status pogrešane osebe, še piše Watson.