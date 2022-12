Propadlega kriptomilijarderja bodo izročili Američanom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bankman-Fried je bil na papirju vreden več deset milijard dolarjev in je na svoje konference v luksuznih letoviščih na Bahamih privabljal zvezdnike in politike. Znano podjetje iz Silicijeve doline Sequoia Capital je v FTX vložilo več sto milijonov dolarjev.

Glavni izvršni direktor in ustanovitelj bankrotirane platforme za trgovanje s kriptovalutami FTX Sam Bankman-Fried, ki so ga pred tednom dni aretirali na Bahamih, je privolil v izročitev ZDA, poroča New York Times.

Njegov odvetnik Jerone Roberts je za New York Times povedal, da bodo pripravili potrebne dokumente za izročitev. "Gospod Bankman-Fried želi strankam popraviti krivico in to je vodilo v njegovo odločitev," je dejal Roberts.

Bankman-Fried se je pred tednom dni še nameraval boriti proti izročitvi, a si je premislil. Zaslišanje v zvezi z izročitvijo je bilo sicer na sodišču na Bahamih predvideno šele za 8. februar, a bo zdaj postopek verjetno stekel hitreje.

Aretacijo so zahtevali Američani

Bahamske oblasti so Bankmana-Frieda aretirale prejšnji ponedeljek na zahtevo ameriške vlade. Ameriški tožilci trdijo, da je imel osrednjo vlogo pri hitrem propadu FTX in da je skrival težave pred javnostjo ter vlagatelji.

Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je navedla, da je nezakonito uporabljal denar vlagateljev za nakup nepremičnin v svojem imenu in imenu svoje družine. Zaradi tega mu grozi dolgoletna zaporna kazen.

Čudežni deček

Sprva bo najverjetneje zaprt v ameriškem zveznem zaporu v Brooklynu, kjer so se že znašli številni slavni, med njimi sodelavka Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell, ki se je sproti pritoževala zaradi higienskih razmer oz. ščurkov in podgan ter nasilnih in nesramnih paznikov.

Bankman-Fried najverjetneje računa, da bo sodišče ugodilo njegovi prošnji za izpust po plačilu varščine.

FTX je 11. novembra zaprosil za stečajno zaščito, potem ko mu je zmanjkalo sredstev vlagateljev. Pred stečajem je Bankman-Fried v Washingtonu in na Wall Streetu veljal za čudežnega dečka digitalnih valut.

Na papirju milijarder

Novi izvršni direktor FTX John Ray III. je pred tednom dni na kongresnem odboru krivdo za vse težave zvalil prav na Bankmana-Frieda. "Gre za enostavno dobro znano poneverbo. Jemanje denarja drugim in porabo za lastne namene," je dejal Ray III.