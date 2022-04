Se Američani bojijo Putina? Sankcije doletele njegovi hčerki, ne pa ljubice.

Alina Kabajeva in Vladimir Putin naj bi imela štiri otroke, dva dečka in dvojčici, a to ni bilo nikoli uradno potrjeno.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino so finančne in druge sankcije doletele marsikoga, ki je tako ali drugače povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Sankcije so uvedli zoper njegovi hčerki in tesne prijatelje, za zdaj pa jim je ubežala tajna prva dama Rusije, Putinova domnevna ljubica in nekdanja gimnastičarka Alina Kabajeva.