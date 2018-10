Savdske oblasti priznavajo Hašodžijevo smrt

Savdske oblasti so zgodaj zjutraj prek državnih medijev priznale, da je novinar Džamal Hašodži mrtev. Savdska tiskovna agencija navaja državno tožilstvo, ki trdi, da je Hašodži v prostorih savdskega konzulata v Istanbulu umrl med pretepom. Ameriški predsednik Donald Trump je savdsko razlago označil za verodostojno in pomemben prvi korak.

V zadevo se je, kot kaže, vpletel savdski kralj Salman, ki je odpustil vodjo obveščevalne službe Ahmeda al Asirija in medijskega svetovalca Sauda al Kahtanija, oba tesna sodelavca kraljevega sina kronskega princa Mohameda bin Salmana. Poleg tega naj bi med preiskavo smrti novinarja Washington Posta Džamala Hašodžija v Savdski Arabiji aretirali 18 ljudi.

Savdski kralj Salman je prav tako ukazal ustanovitev posebnega ministrskega odbora pod prestolonaslednikovim vodstvom za prestrukturiranje obveščevalne agencije in bolj jasno opredelitev njenih pristojnosti.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je sporočila, da so žalostni zaradi novice o Hašodžijevi smrti in izražajo najgloblje sožalje družini, zaročenki in prijateljem.

Bela hiša po njenih besedah sprejema novico iz Savdske Arabije na znanje in bo še naprej spremljala mednarodne preiskave tega tragičnega incidenta ter se zavzemala za pravočasno in pregledno pravico v skladu z vsemi ustreznimi postopki.

Savdska razlaga po oceni Trumpa verodostojna

Trump je savdsko razlago smrti Hašodžija označil za verodostojno in pomemben prvi korak. Dodal je, da če bodo ZDA ukrepale, ne želi, da bi to vplivalo na prodajo orožja Savdski Arabiji.

Če se bodo ZDA odločile za kakšno obliko sankcij ali druge ukrepe, pa bi mu bilo ljubše, če se ne bi odločili za odpoved 110 milijard vrednega orožarskega posla s Savdsko Arabijo, ki pomeni 600.000 delovnih mest, je dodal med kampanjo v Arizoni.

Člani kongresa so bili v odzivih veliko ostrejši. Republikanski senator Bob Corker, predsednik senatnega odbora za zunanje odnose, je izrazil dvom v verodostojnost savdskih oblasti, ki so tedne vztrajale, da je Hašodži zapustil konzulat. Izpostavil je, da Rijad zgodbo še vedno vsakodnevno spreminja, tako da ne gre domnevati, da zadnja zgodba drži vodo, je tvitnil.

Foto: Reuters Republikanski senator Lindsey Graham, tesen zaveznik Trumpa, je prav tako izrazil dvom v verodostojnost savdske razlage. "Najprej so nam rekli, da naj bi Hašodži zapustil konzulat in so zanikali kakršnokoli savdsko vpletenost. Sedaj je prišlo do pretepa in je bil ubit v konzulatu, vse to pa brez vedenja prestolonaslednika," je tvitnil.

Bob Menendez, demokratski član omenjenega senatnega odbora, meni, da bi ZDA morale proti Savdijcem, vpletenim v smrt novinarja, uvesti sankcije v skladu z ameriškim zakonom, imenovanem po pokojnem ruskem žvižgaču Sergeju Magnitskem. Poudaril je, da ta zakon ne pozna izjem zaradi nesreč. "Tudi če je novinar umrl v pretepu, to ni izgovor za njegov umor," je tvitnil.

Tudi Corker je menil, da bi morale ZDA izvesti svojo lastno verodostojno preiskavo odgovornih za umor novinarja v skladu z zakonom Magnitski.

Menendez pa je izpostavil, da zadeve še niti zdaleč ni konec in da je treba ohraniti mednarodni pritisk.

Vodilni demokrat v odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma ameriškega kongresa Adam Schiff pa je tvitnil, da mora Savdska Arabija odgovarjati in, če Trumpova vlada ne bo ukrepala, mora ukrepati kongres. "Če se je Hašodži boril, se je boril za svoje življenje," je sporočil Schiff.

Republikanski poslanec Mike Coffman je Trumpa pozval, naj takoj odpokliče vršilca dolžnosti ameriškega veleposlanika iz Rijada. Izpostavil je, da se morajo ZDA postaviti za svoje vrednote in zahtevati od svojih zaveznic, da spoštujejo človekove pravice.

Pozivi h kaznovanju odgovornih

Priznanje in pojasnilo Savdske Arabije je že sprožilo številne odzive. Vrstijo se predvsem kritike savdskega režima in pozivi h kaznovanju odgovornih za njegovo smrt.

Na potrditev smrti Hašodžija se je med drugim odzval generalni sekretar ZN Antonio Guterres. "Generalni sekretar je globoko vznemirjen zaradi potrditve smrti Džamala Hašodžija. Družini in prijateljem gospoda Hašodžija pošilja svoje sožalje," so sporočili iz Guterresovega urada.

Generalni sekretar ZN je poudaril tudi potrebo po takojšnji, temeljiti in transparentni preiskavi okoliščin smrti novinarja ter kaznovanju odgovornih za njegovo smrt.

Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je na Twitterju pozvala k stopnjevanju pritiska na Rijad. Ta mora namreč odgovarjati za smrt Hašodžija in aretacije drugih novinarjev, je besede generalnega sekretarja organizacije Christopha Deloira povzela francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsak poskus odprave pritiska na Savdsko Arabijo in sprejema kompromisne politike bi dal dovoljenje za ubijanje kraljestvu, ki novinarje, ki si drznejo preiskovati in sprožati razprave, zapira v zapore, biča in celo ubija," je zapisal. Ob tem je savdske oblasti pozval k izpustitvi zaprtih novinarjev, ki so podvrženi "norim in groznim kaznim".

Z ostro kritiko se je na Twitterju odzvala tudi nekdanja Hašodžijeva urednica pri Washington Postu Karen Attiah, ki je pojasnilo Rijada označila za "popolno sranje" in "žaljivo". "Hašodži ni umrl med pretepom. Hašodži je bil ubit. Vzeli so mu življenje," je bila ostra.

Ob tem je bila skeptična tudi glede izjave, da savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman o dogodku ni vedel ničesar. "Vpletena je bila njegova desna roka ter 15 ljudi je z zasebnimi letali priletelo in vstopilo v konzulat na tuji zemlji, da bi to uredilo," je spomnila. Attiahova je nato novinarje in žvižgače pozvala k iskanju "prave resnice" o smrti svojega kolega.

Hašodžija, ki je za Washington Post kritično pisal o Savdski Arabiji in Mohamedu bin Salmanu, so nazadnje videli živega 2. oktobra, ko je vstopil v konzulat. Preiskava turške policije je odkrila, da so ga zasliševali, mučili, ubili in na koncu razkosali.