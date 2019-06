Šarec in kolegi izbirajo: bo komisijo vodil socialdemokrat Timmermans?

Pred voditelji držav Evropske unije (EU) je več pomembnih imenovanj: ključen je položaj predsednika Evropske komisije, izbrati pa je treba še predsednike Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke ter visokega zunanjepolitičnega predstavnika.

Pri odločanju o svežnju imenovanj na vodilne položaje je treba poleg političnega ravnotežja upoštevati še geografsko in demografsko ter spolno uravnoteženost.

Vrha se bo udeležil tudi slovenski premier Marjan Šarec, ki za predsednico komisije podpira Vestagerjevo, sicer pa se zavzema za čimprejšnji dogovor o celotnem svežnju. Foto: STA

Trije kandidati, a nihče nima večine

Predsednika komisije s kvalificirano večino predlagajo voditelji članic Unije, potrdi pa ga Evropski parlament z absolutno večino.

Za ta položaj se potegujeta vodilna kandidata relativne zmagovalke volitev, desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP), in drugouvrščenih socialdemokratov, Nemec Manfred Weber in Nizozemec Frans Timmermans, ter ena od članov liberalne volilne ekipe, Danka Margrethe Vestager, ki pa ni prava spitzenkandidatka, saj njena politična družina Alde temu sistemu nasprotuje, ker da ni smiseln brez nadnacionalnih list.

Ali bo koncept spitzenkandidatov, po katerem naj bi predsednik komisije postal eden vodilnih kandidatov glavnih evropskih strank za volitve, dejansko preživel, še ni jasno. Pred nekaj tedni je kazalo, da nihče od omenjene trojice nima potrebne večine.

Omenimo, da je Vestagerjeva tudi favoritinja slovenskega premierja Marjana Šarca, ki se sicer v javnih nastopih zavzema za čimprejšnji dogovor o celotnem svežnju.

Politična kombinatorika: lahko vodilni položaj zasede Timmermans?

Angela Merkel je do zdaj zagovarjala imenovanja Manfreda Webra (na fotografiji) na čelo Evropske komisije. Ker Weber nima večine v parlamentu, pa so se pojavila ugibanja, ali bi Nemka podprla tudi Nizozemca Timmermansa. Foto: Reuters Ugibanj o imenih je ogromno. Po včerajšnji izjavi nemške kanclerke Angele Merkel, da je na vidiku rešitev in da bi lahko dogovor dosegli danes, so se pojavila namigovanja, da bi lahko - glede na to, da Weber nima večine - predsednik postal Timmermans.

Temu sicer odkrito nasprotuje višegrajska četverica. Nizozemec se je namreč v iztekajočem se mandatu kot podpredsednik komisije boril s temi državami zaradi kršitev vladavine prava na različnih področjih.

Če bi se Merklova res odločila za tako potezo, bi bilo to presenečenje. Postavlja pa se vprašanje, kaj bi zahtevala v zameno. Financial Times je poročal, da bi Timmermans postal predsednik komisije, Weber pa predsednik parlamenta. S tem ko bi komisijo prevzel Nizozemec, parlament pa Nemec, naj bi Francozi dobili mesto guvernerja Evropske centralne banke (ECB).

Ošvrknila Macrona

Merklova je včeraj sicer dala "protiudarec" francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je prejšnji teden presenetil z izjavami o izboru naslednika Jean-Clauda Junckerja. Webra je označil kot nekompetentnega za vodenje komisije in dejal, da ne Nemec ne Nizozemec Timmermans, čeprav vodilna kandidata zmagovalnih evropskih političnih skupin, nista v igri za najvišje položaje.

Merklova je včeraj dejala, da bosta vodilna kandidata Weber in Timmermans "v vsakem primeru" del rešitve in ponovno podprla sistem spitzenkandidatov.