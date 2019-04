Sanchez: V skladu z idejami levice bomo roko ponudili vsem političnim silam

Španci so po njegovih besedah Evropi in svetu poslali jasno sporočilo, da je reakcionarje, avtoritarnost in nazadovanje mogoče premagati. S tem je Sanchez namignil na španske desne stranke, ki so na volitvah dobile manjšo podporo, kot so napovedovale ankete.

Sanchez izpostavil tri cilje vlade

Po vseh preštetih glasovnicah so socialisti v nedeljo prejeli skoraj 29 odstotkov glasov, kar zadostuje za 123 poslanskih mandatov v 350-članskem parlamentu. Na drugem mestu je pristala konservativna Ljudska stranka (PP), ki bo imela 66 sedežev, sledita liberalni Ciudadanos s 57 sedeži in skrajno levi Podemos z 42 poslanskimi mandati.

V spodnji dom španskega parlamenta se je prvič po padcu Francove diktature leta 1975 uvrstila tudi skrajno desna stranka - stranka Vox, ki bo imela 24 poslancev. Poslanske sedeže je osvojilo še devet manjših, večinoma regionalnih strank. Foto: Reuters

Pedro Sanchez je po prvi zmagi španskih socialistov po letu 2008 sporočil, da bo pri preostalih strankah iskal podporo za oblikovanje vlade. "V skladu z idejami levice in našimi naprednimi stališči bomo ponudili roko vsem političnim silam," je dejal.

Ob tem je izpostavil tri cilje prihodnje vlade: povečanje socialne enakosti, krepitev sobivanja, da bi končali spor glede Katalonije, in oživitev demokracije, ki bi opravila s korupcijo.

Težave pri oblikovanju vlade

Pričakovati je, da se bo Sanchez o oblikovanju vlade pogovarjal s skrajno levo stranko Podemos. Njen vodja Pablo Iglesias je že izrazil pripravljenost za oblikovanje leve vlade. A stranki skupaj nimata zadosti sedežev za večino v parlamentu.

Imata jih 165, potrebovali pa bi jih 176. Za podporo bi lahko zaprosili Katalonsko republikansko levico (ERC), ki je osvojila 15 sedežev, a je do zdaj kot pogoj za sodelovanje v vladi postavljala referendum o neodvisnosti Katalonije.

Španski premier Pablo Sanchez Foto: Reuters

Mogoče je tudi, da bi socialisti sestavili vlado z desnosredinsko liberalno stranko Ciudadanos, saj imata glede na delne izide 180 poslancev. V stranki Ciudadanos so sicer pred volitvami zavračali sodelovanje s socialisti, a bi si zdaj, sploh glede na rezultate, lahko premislili.

Desne stranke PP, Ciudadanos in Vox bi medtem težko sestavile koalicijo, ki se je pred volitvami omenjala kot ena od možnosti. Skupaj imajo namreč le 145 sedežev v parlamentu.