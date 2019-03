Španija zaradi brexita prevzela vodenje operacije EU proti piratom

Slovesno predajo poveljstva med britanskim generalmajorjem Charliejem Stricklandom in španskim viceadmiralom Antoniem Martorellom so opravili v pomorskem oporišču Rota na jugu Španije.

Slovesno predajo poveljstva med britanskim generalmajorjem Charliejem Stricklandom in španskim viceadmiralom Antoniem Martorellom so opravili v pomorskem oporišču Rota na jugu Španije. Foto: Reuters

Španija je od Velike Britanije danes prevzela vodenje pomorske operacije Evropske unije proti piratom pred obalo Somalije. Do menjave poveljstva in selitve sedeža operacije Atalanta je prišlo zaradi načrtovanega izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Slovesno predajo poveljstva med britanskim generalmajorjem Charliejem Stricklandom in španskim viceadmiralom Antoniem Martorellom so opravili v pomorskem oporišču Rota na jugu Španije, kjer bo poslej tudi sedež operacije Atalanta.

Sedež operacije Atalanta se z Otoka seli na jug Španije

Doslej je bil sedež omenjene operacije, na katerem deluje okoli sto ljudi, v Northwoodu nedaleč od Londona. To poveljstvo sicer ni edina evropska institucija, ki ga Velika Britanija izgublja zaradi brexita. V Amsterdam se je preselila evropska agencija za zdravila, v Pariz pa evropska bančna agencija.

Atalanto je EU vzpostavila leta 2008, da bi se borila proti naraščajoči grožnji piratov ob obali Somalije. Pirati so namreč takrat ugrabili več ladij in ogrožali pomembno pomorsko pot proti Evropi, ki poteka skozi tisto območje. Levji delež boja proti somalijskim piratom je sicer opravil Nato, EU pa je nadzor prevzela leta 2016, ko je Nato končal svojo operacijo na omenjenem območju.

Število piratskih napadov se je zmanjšalo

EU je operacijo podaljšala do leta 2020. Posredovanje ocenjujejo za zelo uspešno, saj se je število piratskih napadov zelo zmanjšalo. Če so na vrhuncu piratske aktivnosti leta 2011 v Atalanti našteli 176 napadov, so lani zabeležili le še dva.

"Atalanta je precej več kot ladje v Indijskem oceanu ali letala na nebu. Atalanta je napredna in večplastna operacija, ki uporablja trdo in mehko moč, da zatira piratstvo, in igra pomembno vlogo v širši varnostni arhitekturi v tej ključni regiji," je predajo poveljstva komentiral britanski general in Španiji čestital za prevzem vodenja misije.