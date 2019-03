Brexit: "Ni jim pomembno, ali gredo ali ostanejo, samo da se že enkrat odločijo"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skoraj tri leta po tem, ko se je Združeno kraljestvo na referendumu odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo, še vedno ni znano, pod kakšnimi pogoji. Vrednost funta je od takrat dosegla eno najnižjih vrednosti. "Brexit sam po sebi v globalnem kontekstu ne more spremeniti prav veliko. Vse več ljudi si od politike namreč želi dokončne odločitve. Ni jim pomembno, ali gredo ali ostanejo, samo da se že enkrat odločijo," meni finančni analitik Peter Mizerit iz podjetja Primorski skladi.

Pred natanko 1.009 dnevi so v Združenem kraljestvu izvedli referendum, s katerim se v zadnjih slabih treh letih ukvarja vsa Evropa. Otočani so se takrat odločili, da želijo izstopiti iz Evropske unije, kot skrajni rok za izhod pa so postavili 29. marec.

Od takrat je bilo v igri že mnogo scenarijev, vendar strani še vedno nista dosegli nobenega sporazuma. V vmesnem času je britanska premierka Theresa May pogorela na dveh glasovanjih o ločitvenem sporazumu, vse šibkejša pa je tudi njena vlada, saj se ji je zgodil še razkol v lastni stranki. V Bruslju se zato pripravljajo na izstop brez dogovora.

Nova ključna datuma sta zdaj 12. april, če Združeno kraljestvo ne bo podprlo dogovora, in 22. maj, če bo britanski parlament dogovor podprl.

Če bo sklenjen dogovor:

Če bo dogovor dosežen, bo začelo veljati prehodno obdobje, to pa bo po napovedih trajalo 21 mesecev. V tem času bo še naprej veljala vsa zakonodaja EU.



Če dogovora ne bo:

Če dogovora ne bodo sklenili, bo Združeno kraljestvo EU zapustilo brez prehodnega obdobja in postalo t. i. tretja država. Zakonodaja EU zanje ne bo veljala.

Slovenija in Združeno kraljestvo neposredno z malo povezavami

Slovenija spada med članice EU, ki so po kriteriju blagovne menjave najmanj povezane z Združenim kraljestvom. Veliko bolj je odvisna posredno prek Nemčije, ki je glavna trgovinska partnerica Slovenije. Manjši izvoz v Združeno kraljestvo od Slovenije je imela le naša soseda Hrvaška, pri uvozu pa imamo najnižji delež ob Luksemburgu in Hrvaški.

Foto: surs Lani smo po začasnih podatkih statističnega urada izvozili za 577,3 milijona evrov blaga, v Slovenijo pa z Otoka dobili za 441,5 milijona evrov blaga. Skupno je uvoz iz Združenega kraljestva znašal 1,4 odstotka celotnega slovenskega uvoza.

Slabe napovedi za funt, če ne bodo sklenili dogovora

Vrednost funta je po 23. juniju 2016 strmo padla in se v 33 mesecih ni nikoli vrnila na vrednost pred referendumom. Trenutno je funt vreden 1,168 evra.

"Prihodnje gibanje funta bo predvsem precej odvisno od razvoja gospodarskega položaja v Združenem kraljestvu po dejanskem izstopu iz EU. Večja ko bo dejanska gospodarska škoda, večji bo upad vrednosti britanske valute. To bo konec koncev tudi nekoliko pomagalo blažiti posledice brexita, saj utegne povečati konkurenčnost britanskega izvoza," meni Peter Mizerit iz Primorskih skladov.

V britanskem parlamentu so že dvakrat glasovali o ločitvenem sporazumu. Foto: Reuters

Bolj negativno bo po mnenju Mizerita na vrednost funta vplival izstop brez sklenjenega dogovora. Ob tem bo zelo zanimivo tudi družbeno-politično dogajanje po izstopu, saj o osamosvojitvi spet bolj na glas razmišljajo Severni Irci in Škoti, dodaja Mizerit.

Brexit sam po sebi v tem globalnem kontekstu ne more spremeniti prav veliko

Kako pa bo odhod Združenega kraljestva vplival na svetovno gospodarstvo in morebitno recesijo v prihodnosti? Mizerit pravi, da so svetovne borze v zadnjem času blizu svojih rekordov v vrednosti, tako da recesije ne pričakujejo.

Slovenija je močno povezana z nemško avtomobilsko industrijo. Foto: Reuters "Lahko pa se strinjamo, da smo po desetih letih rasti od zadnje krize v pozni fazi zrelega gospodarskega cikla," meni Mizerit.

Brexit sam po sebi v globalnem kontekstu ne bo veliko vplival, veliko bolj pa lokalno na Združeno kraljestvo in njegove glavne trgovinske partnerice.

"Kakršenkoli dogovor seveda lahko ublaži posledice izstopa in delne izgube trga, predvsem v smislu, da se čim manj natrgajo obstoječe poslovne povezave ter čim prej odpravi negotovost, ki hromi poslovno načrtovanje. Vse več ljudi si od politike namreč želi dokončne odločitve. Ni jim pomembno, ali gredo ali ostanejo, samo da se že enkrat odločijo," opozarja Mizerit.

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (EU), imenovan tudi brexit, je eden večjih izzivov, s katerim se je morala ta skupnost držav spopasti v svojem dozdajšnjem obstoju. Volivci Združenega kraljestva so se 23. junija 2016 na referendumu odločili, da bodo izstopili iz EU. Referenduma se je udeležilo dobrih 72 odstotkov volivcev, od tega jih je okoli 52 odstotkov glasovalo za izstop.