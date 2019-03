Kako bo s spletnimi nakupi iz Velike Britanije v primeru brexita?

Kaj se bo dogajalo s pošiljkami po brexitu - če se bo ta res zgodil -, se v zadnjem času sprašuje marsikateri spletni nakupovalec, predvsem privrženci ene največjih spletnih trgovin Asos, pri kateri modne kose redno naročajo tudi Slovenci.

A kot kaže, so pri podjetju že nekaj časa dobro pripravljeni na vse izide, ki jih lahko prinese izstop iz EU. To je že konec lanskega leta pojasnil njihov izvršni direktor Nick Beighton: "Glede brexita smo razmišljali vnaprej in se dobro pripravili na vse mogoče scenarije, ki lahko vplivajo na nas."

Asos na svoji spletni strani prodaja modne kose več kot 850 znamk in jih iz centrov v Veliki Britaniji, ZDA in Evropi pošilja v več kot 200 držav po svetu.

Ena od rešitev, kako bodo pošiljke evropskim kupcem lahko pošiljali brez carinjenja, je ta, da so v Berlinu, prav zaradi možnosti brexita, že odprli nov distribucijski center, iz katerega bi logistika po morebitnem izstopu potekala lažje in ceneje.

Tako se je znašel Asos, s preostalimi podjetji, ki bodo pakete še vedno pošiljale z Otoka, pa bo verjetno drugače.

Velika Britanija bo po brexitu postala tretja država

V primeru scenarija brez dogovora bo Združeno kraljestvo brez kakršnekoli prehodne ureditve postalo tretja država, kar pomeni: "EU bo morala na svojih mejah z Združenim kraljestvom takoj začeti uporabljati svoja pravila in tarife. To vključuje preglede in kontrole v zvezi s carinskimi, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi ter preverjanje skladnosti z merili EU. Te kontrole bi lahko povzročile velike zamude na meji," so nam pojasnili pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V tem primeru bodo pošiljke v vrednosti do 22 evrov oproščene plačila DDV, pri preostalih izdelkih pa bo ta znašal 22 odstotkov oziroma 9,5 odstotka, kot velja za vse izdelke v Sloveniji.

Dodali so, da bo moral potrošnik, ki bo kupil blago prek spleta pri ponudniku s sedežem v Združenem kraljestvu, računati še na plačilo davka na dodano vrednost in uvoznih dajatev. "Enako kot če bi blago kupil pri kitajskem ali ameriškem ponudniku."

Pravice potrošnikov, ki jih imajo ti pri spletnem nakupovanju, bodo sicer tudi po izstopu Velike Britanije iz EU ostale enake, vendar pa lahko britanski parlament v prihodnje kadarkoli ta pravila tudi spremeni. Pod te pravice spada tudi to, da lahko potrošnik izdelek vrne v 14 dneh od nakupa.

Odhod brez dogovora lahko negativno vpliva na spletne nakupe

Na ministrstvu predvidevajo, da bi odhod Združenega kraljestva iz EU brez dogovora lahko negativno vplival na odločanje slovenskih potrošnikov za nakupe v spletnih trgovinah s sedežem v tej državi.

"Predvsem zaradi višjih cen kot posledice uvoznih dajatev in davka ter zamud pri dobavi blaga."

Potrošnik, ki bo kupil blago prek spleta pri ponudniku s sedežem v Združenem kraljestvu, bo moral računati še na plačilo davka na dodano vrednost in uvoznih dajatev. Foto: Getty Images

Poslanci niso potrdili nobene od osmih možnosti glede brexita

Sicer pa je usoda Združenega kraljestva v Evropski uniji še vedno negotova, saj še niso našli ustreznega dogovora in načina za izstop.

Britanski poslanci včeraj niso potrdili nobene od osmih možnosti glede brexita, o katerih so glasovali in med katerimi so bili brexit brez dogovora, obstanek v enotnem trgu in referendum o izstopnem sporazumu. Glasovanje je bilo sicer nezavezujoče.

Premierka Theresa May sicer še vedno upa, da bo parlament še ta teden le podprl ločitveni sporazum, ki ga je izpogajala z EU in ki ga je doslej že dvakrat zavrnil. Če bi se to zgodilo, bi Velika Britanija EU zapustila 22. maja, sicer pa je nov datum brexita 12. april. Po prvotnem načrtu bi se moral brexit zgoditi že ta petek.

