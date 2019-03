Britanski poslanci zavrnili vse alternativne možnosti brexita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski poslanci včeraj niso potrdili nobene od osmih možnosti glede brexita, o katerih so glasovali in med katerimi so bili brexit brez dogovora, obstanek v enotnem trgu in referendum o izstopnem sporazumu. Glasovanje je bilo sicer nezavezujoče.

Predsednik parlamenta John Bercow je za glasovanje izbral osem od 16 možnosti, ki so jih vložili poslanci. Prva možnost je predvidevala, da Velika Britanija 12. aprila zapusti EU brez dogovora, naslednja, imenovana enotni trg 2.0, je predvidela obstanek v evropskem enotnem trgu s pridružitvijo Ekonomskemu gospodarskemu prostoru prek Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta).

Poslanci so glasovali tudi o možnosti, ki predvideva pridružitev Evropskemu združenju za prosto trgovino, Velika Britanija pa bi upoštevala pravila Evropskega gospodarskega prostora.

Bercow je za glasovanje izbral tudi možnost, ki predvideva carinsko unijo z EU, ter načrt laburistične stranke za brexit, ki predvideva stalno carinsko unijo in tudi tesno povezanost z evropskim enotnim trgom.

Poslanci so glasovali še o preklicu izstopa, če parlament do dne brexita ne bi podprl ne izstopnega sporazuma ne izstopa brez dogovora, ter o izvedbi referenduma o izstopnem sporazumu in politični deklaraciji o prihodnjih odnosih.

Zadnja možnost je govorila o tem, da bi Otok v proračun EU prispeval do konca leta 2020, z Unijo pa bi se dogovorili za dveletno obdobje, v katerem bi imele dobrine iz Velike Britanije popoln dostop do EU.

Nobeden od predlogov ni dobil večine

Še največ podpore sta dobila predloga o drugem referendumu o brexitu ter o carinski uniji. Za prvega je glasovalo 268 poslancev, proti jih je bilo 295, za drugega pa 264 poslancev, 272 pa jih je bilo proti.

Premierka Theresa May sicer še vedno upa, da bo parlament še ta teden le podprl ločitveni sporazum, ki ga je izpogajala z EU in ki ga je doslej že dvakrat zavrnil. Če bi se to zgodilo, bi Velika Britanija EU zapustila 22. maja, sicer pa je nov datum brexita 12. april. Po prvotnem načrtu bi se moral brexit zgoditi že ta petek.

Mayeva lahko, potem ko je danes napovedala, da bo v primeru podpore dogovoru z EU zapustila vodenje vlade in stranke, računa na večjo podporo v lastnih konservativnih vrstah, a severnoirska stranka DUP, ki vladi zagotavlja večino, je zvečer sporočila, da sporazuma ne more podpreti.