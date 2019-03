Britanski poslanci glasovali za večjo vlogo parlamenta v brexitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski parlament je v ponedeljek zvečer izglasoval amandma, ki poslancem omogoča, da glasujejo o možnih alternativah ločitvenemu sporazumu, ki ga je z EU sklenila premierka Theresa May. Za amandma, ki parlamentu daje večjo vlogo pri brexitu, je glasovalo 329 poslancev, od tega 30 iz vrst vladajočih konservativcev, 302 sta bila proti.

V sredo naj bi tako britanski parlament opravil več glasovanj o različnih možnostih glede brexita. Kot poroča BBC, bi lahko bili med možnostmi "mehkejši brexit" in drugi referendum, pa tudi preklic brexita in brexit brez dogovora, vprašanje pa je, ali bo katera od možnosti dobila dovolj podpore.

Premierka Mayeva je v razpravi pred glasovanjem izrazila svoje nasprotovanje temu, da bi nadzor nad brexitom prevzel parlament. Dejala je, da bi bil to "nezaželen precendens".

Velika Britanija bi morala iz EU izstopiti 29. marca, a je na zahtevo britanske premierke Therese May Evropski svet pretekli četrtek odobril podaljšanje datuma odhoda do 22. maja, če bo spodnji dom britanskega parlamenta ta teden potrdil izstopni sporazum. Če tega ne bo storil, bo Evropski svet odobril podaljšanje do 12. aprila 2019.