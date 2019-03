Rešitev za brexit: podprli bi predlog, če Mayeva obljubi, da bo odstopila

Več konservativnih poslancev naj bi bilo pripravljenih s stisnjenimi zobmi podpreti sporazum, če bi imeli zagotovila, da Mayeva ne bi vodila naslednje faze pogajanj z EU, navaja BBC. Tudi drugi britanski mediji so poročali, da več vladnih ministrov načrtuje upor proti Mayevi.

A iz njenega kabineta na Downing Streetu 10 zavračajo možnosti, da bi premierko lahko prepričali o odstopu v zdajšnjih ključnih trenutkih. Združeno kraljestvo je namreč pod precejšnjim pritiskom, saj naj bi se v prihodnjih dneh in tednih zvrstilo še nekaj ključnih trenutkov v povezavi z brexitom, ki naj bi se po prvotnih načrtih zgodil 29. marca, torej prihodnji petek.

Podaljšanje do 12. aprila

Foto: Reuters Mayeva je pretekli teden dosegla nekajtedensko podaljšanje - vsaj do 12. aprila. Do takrat bodo morali britanski poslanci odločiti, kakšen bo nadaljnji proces. Na mizi naj bi bil zdaj najprej spet ločitveni dogovor z EU, ki ga je parlament zavrnil že dvakrat. Če ga bodo britanski poslanci potrdili, se bo brexit preložil do 22. maja, da bodo lahko sprejeli še dodatno zakonodajo, brez potrditve pa le do 12. aprila, ob pričakovanju, da se Britanci do takrat izrečejo o nadaljnjih korakih. Daljša preložitev je mogoča le, če bodo izvedli evropske volitve.

A za zdaj še ni jasno, ali bodo britanski poslanci o ločitvenem dogovoru sploh odločali še enkrat. Mayeva je v pismu poslancem dejala, da bo tretje glasovanje v prihodnjem tednu predlagala le, če bo imela pred tem zadostno podporo.

V primeru tretje zavrnitve bi morali izvesti evropske volitve

V primeru že tretje zavrnitve bi morala Velika Britanija zaprositi Bruselj za daljšo preložitev brexita, kar pa bi pomenilo izvedbo evropskih volitev, česar si premierka ne želi. Kot alternativa bi ostal samo še brexit brez dogovora, proti čemur pa je glasoval tudi britanski parlament.

A kot kaže, lahko Združeno kraljestvo ob vseh zapletih in kaosu glede brexita zdaj pričakuje še menjavo na čelu vlade. Več časnikov, med njimi Sunday Times, poroča, da naj bi več ministrov želelo zamenjati Mayevo z "začasnim vršilcem dolžnosti", ki bi dokončal proces brexita, nato pa bi konec leta izvedli izbiranje novega vodje stranke in vlade.

Kdo bi jo lahko zamenjal?

Za zdaj jasnega naslednika ni na vidiku, spori med zagovorniki brexita in zagovorniki obstanka Združenega kraljestva v EU pa so vse večji. Po poročanju Sunday Timesa naj bi vodenje vlade prevzel David Livington, de facto namestnik Mayeve, ki je glasoval proti brexitu, po drugi strani pa Mail on Sunday navaja, da naj bi bil "konsenzualna izbira" konservativcev okoljski minister Michael Gove, ki je glasoval za odhod iz EU.

Po drugi strani morda niti odhod Mayeve ne bi bil dovolj, da bi ločitveni sporazum dobil dovolj glasov podpore. Poleg tega bi se Mayeva lahko borila za svoj položaj, še navaja BBC. Kot je dogajanje komentirala politična urednica na BBC Laura Kuenssberg, se ta konec tedna dogajajo "velika politična preigravanja, ki bi lahko spremenila vse. Ali pa nič."