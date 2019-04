V Španiji beležijo visoko udeležbo na predčasnih volitvah

Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Španiji so do 14. ure zabeležili rekordno visoko udeležbo po letu 1993. Do 14. ure se je 41,5 odstotka volivcev.

Na volišča je med 9. in 14. uro prišlo 41,5 odstotka volilnih upravičencev, kar je 4,6 odstotne točke več kot na volitvah pred tremi leti. To je najvišja udeležba do 14. ure po letu 1993 in druga najvišja v obdobju demokracije po padcu Francove diktature leta 1975.

Svoj glas so oddali tudi že voditelji vseh petih najmočnejših strank v Španiji, ki so večinoma pozvali k udeležbi na volitvah. To je storil tudi predsednik konservativne Ljudske stranke (PP) Pablo Casado, ki je sodržavljane pozval naj "glasujejo z glavo". Poudaril je, da si želi predvsem, da bi rezultati volitev omogočili oblikovanje stabilne vlade.

Premier in vodja socialistov Pedro Sanchez, ki je prav tako glasoval v Madridu, je izrazil upanje, da bo izid volitev omogočil oblikovanje večine v parlamentu, na podlagi katere bo vzpostavljena stabilna vlada, ki bo gledala v prihodnost ter dosegla napredek na področjih socialne pravičnosti in narodne enotnosti.

Volitev so se udeležili tudi že vodja skrajno levega Podemosa Pablo Iglesias, predsednik liberalne stranke Ciudadanos Albert Rivera in vodja skrajno desne stranke Vox Santiago Abascal. Vox bi se lahko v parlament prebila kot prva skrajno desna stranka po padcu Francove diktature.

Podaljšanje glasovanja na nekaterih voliščih

Z nekaj volišč medtem poročajo o težavah, zaradi česar so jih odprli z zamudo in bodo glasovanje tudi podaljšali. Na enem od volišč v Valencii, kjer danes potekajo tudi regionalne volitve, bodo tako lahko volivci glas oddali do 20.45.

Na večini volišč bo lahko okoli 37 milijonov volilnih upravičencev glasovalo do 20. ure. Na Kanarskih otokih se bodo zaradi časovne razlike volišča zaprla ob 21. uri po srednjeevropskem času. Španci danes poleg 350 poslancev spodnjega doma parlamenta sicer izbirajo še 208 od 266 članov zgornjega doma.

