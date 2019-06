Italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes izjavil, da bo odločitev o obstanku italijanske vlade znana do konca junija. V ponedeljek je namreč italijanski premier Giuseppe Conte zagrozil z odstopom, če se Salvinijeva Liga in populistično Gibanje pet zvezd ne bosta nehali prepirati.

Italijanski premier Giuseppe Conte je v ponedeljek od obeh strank zahteval, da se odločita in mu sporočita, ali nameravata še naprej slediti koalicijski pogodbi. V nasprotnem primeru "bom preprosto vrnil svoj mandat", je dodal Conte. Italijanski notranji minister Matteo Salvini je že pred koncem premierjeve novinarske konference zagotovil, da je pripravljen nadaljevati delo v vladi.

Salvini: Odločitev o obstanku vlade bo znana do konca junija

V današnji izdaji časnika Corriere dela Sera je Salvini zagotovil, da nikoli ni želel končati sodelovanja v vladi, niti pred niti po evropskih volitvah. "Vendar vztrajam: kar šteje, so dejanja," je poudaril notranji minister in vodja Lige. Na vprašanje glede obstanka italijanske vlade je odgovoril, da bo to znano do konca junija.

Italijanski premier Giuseppe Conte je v ponedeljek zaradi nesoglasij v koaliciji zagrozil z odstopom. Foto: Reuters

Salvini, ki je tudi podpredsednik vlade, sicer želi več avtonomije za dežele na severu Italije, kjer vlada njegova stranka. Poleg tega si prizadeva za občutno znižanje davkov in ostrejša pravila na področju priseljevanja.

Gibanje pet zvezd medtem nasprotuje več zahtevam skrajno desne Lige, a je vodja gibanja in podpredsednik vlade Luigi Di Maio predlagal koalicijski vrh, na katerem bi zgladili spore. Tudi on se je že v ponedeljek zavzel za nadaljevanje sodelovanja.

Liga po evropskih volitvah močnejša od Gibanja petih zvezd

Opazovalci so pričakovali, da se bodo spori po evropskih volitvah konec maja pomirili, a so se še bolj poglobili. Razmerje moči med strankama se je na volitvah obrnilo na glavo. Gibanje je prejelo le 17 odstotkov glasov, medtem ko jih je Liga zbrala 34 odstotkov. Na parlamentarnih volitvah lani je bilo razmerje ravno obratno. Gibanje je takrat podprlo 32 odstotkov volivcev, Ligo pa 17 odstotkov.