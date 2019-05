Salvinijev zaupnik obsojen na tri leta in pet mesecev zapora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Genovi je tesnega zaupnika Mattea Salvinija zaradi poneverb obsodilo na tri leta in pet mesecev zapora. Foto: Reuters

Po volilni zmagi na evropskih volitvah v Italiji se je italijanski notranji minister in vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini znašel v hudem škandalu. Sodišče v Genovi je namestnika prometnega ministra Edoarda Rixija, ki velja za tesnega Salvinijevega zaupnika, zaradi poneverb obsodilo na tri leta in pet mesecev zapora. Rixi je po obsodbi odstopil in napovedal pritožbo.