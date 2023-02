Salman Rushdie prvič spregovoril o napadu: Lahko vstanem in hodim naokoli

Britansko-indijski pisatelj Salman Rushdie je v intervjuju prvič spregovoril o lanskem napadu v New Yorku, zaradi katerega je oslepel na eno oko. Pravi, da so velike poškodbe zaceljene, a še vedno čuti posledice napada.

V intervjuju za The New Yorker, ki ga povzema BBC, je dejal, da je imel srečo: "Moj glavni prevladujoči občutek je hvaležnost." Nagrajenega romanopisca so avgusta lani pred govorom napadli na odru, šest tednov je preživel v bolnišnici. Napadalec Hadi Matar je bil obtožen poskusa umora.

The photo in @NewYorker is dramatic and powerful but this, more prosaically, is what I actually look like. 😊 pic.twitter.com/ydrV7WvWgE — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) February 6, 2023

Usodni Satanski stihi

Zaradi napada je Rushdie izgubil vid na enem očesu. Pisatelj se že dolgo spopada s smrtnimi grožnjami zaradi svojega romana Satanski stihi (The Satanic Verses) iz leta 1988. V obsežnem intervjuju je romanopisec dejal: "Bil sem že boljši. Toda glede na to, kaj se je zgodilo, nisem tako slab."

"Velike poškodbe so pravzaprav zaceljene. Znova občutim palec in kazalec ter spodnjo polovico dlani po veliko terapijah, pravijo mi, da mi gre zelo dobro." Povedal pa je, da je bilo težko tipkati in pisati zaradi pomanjkanja občutka v nekaterih prstih.

Potrebuje stalne preglede

"Lahko vstanem in hodim naokoli. Ko rečem, da sem v redu, mislim, da nekateri deli mojega telesa še potrebujejo stalne preglede. Napad je bil gromozanski." Dejal je, da ima tudi duševne brazgotine in da mora znova razmisliti o svojem pristopu do varnosti, saj je več kot dve desetletji živel brez nje.

Salman Rushdie leži na tleh po krvavem napadu z nožem, zaradi katerega je oslepel. Foto: Guliverimage

Rushdie se je moral skrivati skoraj deset let po objavi Satanskih stihov leta 1988. Številni muslimani so se na na knjigo besno odzvali in trdili, da upodobitev preroka Mohameda žali njihovo vero.

Grožnje s smrtjo

Soočil se je s smrtnimi grožnjami in takratni iranski voditelj, ajatola Ruhola Homeini, je izdal fatvo, s katero je pozval k atentatu na Rushdieja, za avtorjevo glavo pa določil nagrado tri milijone dolarjev.

Fatva še vedno ostaja v veljavi, in čeprav se je iranska vlada distancirala od Homeinijeve fatve, je kvaziuradna iranska verska fundacija leta 2012 k nagradi dodala dodatnih 500 tisoč dolarjev, še piše BBC.