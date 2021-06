S tovornjakom zapeljal v množico na Paradi ponosa #foto

Policija še vedno preiskuje incident na Floridi, v katerem je včeraj nek moški s tovornjakom zapeljal v množico udeležencev Parade ponosa. Ena oseba je umrla v bolnišnici, druga ima težje poškodbe in je v kritičnem stanju. Voznika so že prijeli.

Voznik tovornjaka, okrašenega z mavričnimi barvami, je bil po poročanju lokalnih medijev eden od udeležencev včerajšnje Parade ponosa in festivala Stonewall v mestu Wilton Manors na Floridi. Za zdaj ni znano, zakaj je zapeljal v pešce. Najhuje se je izteklo za dva udeleženca parade.

Bližnji očividci so takoj priskočili na pomoč in poškodovanima pomagali s prvo pomočjo. "Oba moška so odpeljali v zdravstveni center Broward, kjer so potrdili smrt enega," je na novinarski konferenci dejal detektiv policijske uprave Fort Lauderdale Ali Adamson. Druga žrtev naj bi preživela.

Adamson je še povedal, da je v preiskavo vključen tudi FBI, ki preiskuje, ali je bil incident nameren. "Preučujemo vse možnosti, nič ni izključeno," je še dejal Adamson in dodal, da pogovore z voznikom še opravljajo.

Chris Caputo, mestni komisar Wilton Manorsa, pa je tvitnil: "Vse bolj verjetno je, da je šlo za nesrečo."