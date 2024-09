Po torkovem napadu ruskih sil na Poltavo v osrednji Ukrajini, v katerem je umrlo najmanj 51 ljudi, več kot 200 pa je ranjenih, so ruske sile danes zjutraj znova silovito napadle, tokrat s hipersonično raketo središče Lviva in še Kijev. Gorijo stanovanjske stavbe, na terenu so reševalne službe, saj se bojijo, da je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. V Ukrajini je v torek s položajev odstopilo najmanj šest visokih vladnih predstavnikov, vključno z ministri. Danes se jim je pridružil tudi zunanji minister Dmitro Kuleba. Ruska vojska je zavzela vas Karlivka v regiji Doneck, ki leži blizu pomembnega logističnega središča Pokrovsk, pa so danes sporočili iz obrambnega ministrstva.

Župan Lviva je sporočil, da so prizadeti stanovanjski objekti nedaleč od železniške postaje.

Zadnji napadi na Lviv in Kijev so se zgodili le dan po tem, ko je Rusija z dvema balističnima raketama zadela vojaški inštitut v osrednjem ukrajinskem mestu Poltava. To je bil doslej najsmrtonosnejši posamični napad, odkar traja vojna. Umrlo je najmanj 50 ljudi, ranjenih je več sto.

Moskva je že večkrat dejala, da cilja na ukrajinsko vojaško, energetsko in prometno infrastrukturo, ne pa na civiliste. Rusija zadnjih deset dni Ukrajino napada s stotinami raket in brezpilotnimi letali, nekateri ruski vojaški blogerji pa menijo, da je to odgovor Moskve na nedavni vdor Kijeva na rusko ozemlje.

Foto: Reuters

Iz Lviva so sprva poročali, da so umrli trije ljudje, vključno s 14-letnico, med ranjenimi, ki jih je bilo prvotno najmanj 25, pa da je pet otrok. Rusi so napad izvedli s s hipersonično raketo, sta poročala guverner Lvovske oblasti Maksim Kozicki in župan Andrij Sadovji. V mestu je sredi zračnega alarma odjeknilo tudi več eksplozij. Kasneje je notranji minister Klimenko na Telegramu sporočil, da je mrtvih več. "V Lvivu je umrlo sedem ljudi, med njimi trije otroci," je zapisal. Po podatkih tožilstva je bilo ranjenih 40 ljudi.

Many victims, including a 10 year old boy as the US continues forbidding Ukraine to stop the massacres.



Lviv, city center, hit with hypersonic missiles.



Every day little kids are being blown to pieces while Biden ties Ukraines hands.



All over Ukraine the past 5 hours. pic.twitter.com/rI9CbeETzm — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 4, 2024

Po navedbah župana so po napadu v lokalne bolnišnice premestili 15 ljudi.

Foto: Reuters

Lviv, ki se nahaja približno 540 kilometrov zahodno od Kijeva, ostaja med pogostimi tarčami ruskih napadov z brezpilotnimi letali in raketami. Mesto je približno 70 kilometrov vzhodno od poljske meje.

Poljaki v dobrem tednu v zraku že tretjič

Poljska in zavezniška letala so se danes znova dvignila v zrak, da bi zagotovila varnost poljskega zračnega prostora po ruskih zračnih napadih v Ukrajini, so sporočili iz operativnega poveljstva poljskih oboroženih sil. "To je še ena zelo obremenjena noč za celoten sistem zračne obrambe na Poljskem zaradi opazovane aktivnosti letalstva dolgega dosega Ruske federacije, ki izvaja napade," so sporočili na družbenem omrežju X.

Foto: Reuters

Zelenski: Kursk bomo obdržali za nedoločen čas

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za ameriški NBC News dejal, da bo Ukrajina za nedoločen čas obdržala ozemlje v osvojeni regiji Kursk.

Ukrajinske sile so v začetku avgusta izvedle nenaden napad na rusko regijo Kursk. Kijev trdi, da zdaj nadzoruje skoraj 1.300 kvadratnih kilometrov ruskega ozemlja v Kursku, trdijo pa tudi, da so zajeli skoraj 600 ruskih vojnih ujetnikov. "Ne potrebujemo njihove zemlje. Tja ne želimo prenesti našega ukrajinskega načina življenja," je Zelenski dejal za NBC News med svojim prvim intervjujem od začetka ofenzive. Namesto tega bo Ukrajina obdržala ozemlje kot ključni del "načrta zmage" Zelenskega za končanje vojne. "Za zdaj ga potrebujemo," je dejal o Kursku in dodal, da bo mednarodnim partnerjem, kot so ZDA, kamor naj bi odpotoval konec meseca, predstavil predlog za pospešitev konca vojne.

V Ukrajini pred pričakovanim preoblikovanjem vlade odstop več ministrov

V Ukrajini je v torek s položajev odstopilo najmanj šest visokih vladnih predstavnikov, vključno z ministri. Danes se jim je pridružil tudi zunanji minister Dmitro Kuleba. S položaja je bil poleg tega razrešen eden od svetovalcev predsednika države. Odstopom naj bi v prihodnjih dneh glede na napovedi sledilo večje preoblikovanje vlade.

"V skladu z obljubami je mogoče ta teden pričakovati večje spremembe v vladi. Zamenjali bomo več kot 50 odstotkov članov kabineta," je sporočil vodja poslanske skupine vladajoče stranke Služabnik ljudstva David Arahamija. Nizu odstopov in razrešitev bo po njegovih besedah sledil dan imenovanj.

Več ministrov je odstop podalo že v torek zvečer, vključno z ministrom za strateške industrije, ki je zadolžen za proizvodnjo orožja, ministrom za pravosodje in ministrom za zaščito okolja. Od položaja so se poslovili še vodja sklada nacionalnega premoženja Vitalij Koval ter namestnici premierja Irina Vereščuk ter Olga Stefanišina.

Danes je predsednik parlamenta Ruslan Stefančuk sporočil, da je odstopno izjavo podal tudi zunanji minister Kuleba, ki je na položaju že od leta 2020. Kot je dodal, bodo poslanci o njegovem odstopu glasovali kmalu.

Namestnika vodja kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega, Rostislava Šurmo so medtem glede na predsedniški odlok s položaja razrešili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do preoblikovanja vlade prihaja v luči številnih izzivov, s katerimi se po dveh letih in pol od začetka ruske agresije sooča Ukrajina. Zelenski je doslej že večkrat izvedel menjave v vladni ekipi, med drugim je septembra lani po nizu korupcijskih škandalov odpustil obrambnega ministra, nedavno pa zamenjal poveljnika letalskih sil.

Ruska vojska naj bi v Donecku zavzela še eno vas

Ruska vojska je zavzela vas Karlivka v regiji Doneck, ki leži blizu pomembnega logističnega središča Pokrovsk, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ob tem je zatrdilo, da je bila tarča torkovega raketnega napada na Poltavo v osrednji Ukrajini tamkajšnji vadbeni center ukrajinske vojske, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vas Karlivka leži okoli 35 kilometrov od Pokrovska, pomembnega logističnega središča, od koder so ukrajinske oblasti zaradi ruskega napredovanja pred časom odredile evakuacijo nekaterih skupin prebivalstva. Mesto je ključno za oskrbo ukrajinskih enot na vzhodni fronti in je že dolgo tarča ruske vojske.

Zelenskemu se je petletni mandat sicer iztekel maja, a zaradi izrednih razmer, ki so bile v Ukrajini razglašene ob začetku vojne februarja 2022, ostaja na čelu države. V skladu z ukrajinsko ustavo bo predsednik Ukrajine do novih volitev. Foto: Reuters