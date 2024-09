Kontroverzni obisk: Putina pričakali z rdečo preprogo

Ruski predsednik Vladimir Putin je pripotoval v Mongolijo, kjer so ga sprejeli z rdečo preprogo in mu pred obiskom s predsednikom pripravili posebno slovesnost. Mongolija je članica Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je za Putinom pred več kot letom dni izdalo nalog za aretacijo.

Torkov uradni Putinov obisk mongolskega voditelja Ukhnaa Khurelsukha je njegov prvi obisk pri članu Mednarodnega kazenskega sodišča, odkar je sodišče pred skoraj 18 meseci izdalo nalog za njegovo aretacijo zaradi obtožb vojnih zločinov v Ukrajini.

Foto: Reuters

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Putinov tiskovni predstavnik je že prejšnji teden dejal, da Kremlja obisk ne skrbi.

Foto: Reuters

Putin in mongolski voditelj sta se udeležila slovesnosti ob praznovanju zmage sovjetskih in mongolskih čet nad japonsko vojsko, ki je leta 1939 prevzela nadzor nad Mandžurijo na severovzhodu Kitajske. V mesecih spopadov je v sporu o tem, kje je meja med Mandžurijo in Mongolijo, umrlo na tisoče vojakov.