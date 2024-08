Milijarder Elon Musk je prejšnji teden po nalogu sodišča razkril, kdo vse mu je leta 2022 pomagal kupiti družbeno omrežje Twitter, ki ga je Musk kasneje preimenoval v X. Na seznamu vlagateljev in posledično solastnikov družbenega omrežja je med drugim podjetje, ki je posredno povezano s človekom iz najožjega kroga ruskega predsednika Vladimirja Putina in še enim vplivnim ruskim oligarhom. Elon Musk je sicer redno tarča kritik, da v kontekstu vojne v Ukrajini širi Rusiji naklonjena stališča in da se to odraža tudi v vsebinah, ki jih uporabnikom predlaga platforma X.

Da mora v celoti razkriti solastnike družbenega omrežja X, ker naj bi šlo za pomembno dokazno gradivo v tožbi nekdanjih zaposlenih pri Twitterju proti Elonu Musku, je zvezno sodišče v Kaliforniji Elonu Musku ukazalo prejšnji teden.

Pravna služba družbe X, v katero se je Twitter preimenoval julija 2023, je sodišču že lani predložila seznam, na katerem so bili ključni podatki o solastnikih platforme zakriti, nato pa se je vmešal ameriški tehnološki novinar Jacob Silverman in na sodišču vložil predlog, da naj se razkrijejo vsa imena, saj naj bi bilo to v javnem interesu. Sodnica Susan Illston na zveznem sodišču v San Franciscu je Silvermanu ugodila.

Od raperja in savdskega princa do sinov ruskih oligarhov

Na seznamu vlagateljev (vir), ki so Musku ob koncu leta 2022 pomagali pri približno 40 milijard evrov vrednem prevzemu Twitterja, so ob številnih bolj ali manj znanih (ameriških) investicijskih družbah, kot sta Fidelity in Sequioa Capital, in podjetjih, kot je največja kriptoborza na svetu Binance, tudi nekatera imena, ki so v javnosti pritegnila posebno pozornost.

Solastnik družbenega omrežja X je med drugim tudi Sean Combs, ameriški raper in glasbenik, ki je bolj znan po vzdevku Diddy, nekdaj tudi Puff Daddy, kapital pa je primaknil tudi savdijski princ Alwaleed bin Talal Al Saud, član savdijske kraljeve družine.

Toda številni kritiki družbenega omrežja Twitter in načina, kako ga od prevzema upravlja Elon Musk, so pod drobnogled vzeli predvsem sklad tveganega kapitala 8VC Opportunities Fund. Razlog? Ključna kadra v družbi, ki ima sedež v San Franciscu v Kaliforniji, sta namreč sinova ruskih oligarhov Petra Avena in Vadima Moskoviča.

Denis Aven in Jack Moskovič sta v podjetju 8VC Opportunities člana naložbene ekipe, imata pa zelo podobna življenjepisa: oba izhajata iz bogatih moskovskih družin, oba sta v mladosti pet let živela v Veliki Britaniji in oba sta diplomirala na prestižnih univerzah v ZDA, Stanfordu in Yalu.

Kdo sta Peter Aven in Vadim Moskovič?

Petr Aven je bil ob ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 s premoženjem v višini 3,85 milijarde evrov 25. najbogatejši Rus. Znan je predvsem kot solastnik in dolgoletni prvi mož največje ruske komercialne banke Alfa-Bank.

Potem ko ga je Evropska unija 28. februarja 2022 sankcionirala v sklopu širšega svežnja sankcij, katerega tarče so bili vsi ruski oligarhi, ki so blizu Vladimirju Putinu, je odstopil z vseh funkcij v Alfa-Bank, da ta ne bi bila podvržena sankcijam (kar sicer ni delovalo). Sodišče Evropske unije je aprila letos sicer razsodilo, da so bile sankcije zoper Avena in Mihaila Fridmana, ustanovitelja Alfa-Bank, neupravičene, a za zdaj ostajata na seznamu sankcioniranih posameznikov.

Aven sicer velja za enega najtesnejših zaveznikov in dolgoletnih prijateljev ruskega predsednika Vladimirja Putina. 24. februarja 2022, na dan, ko je Rusija napadla Ukrajino, je bil prisoten tudi na sestanku Vladimirja Putina z najvplivnejšimi ruskimi poslovneži.

Vadim Moskovič je ruski milijarder, čigar vrednost premoženja trenutno znaša približno 2,5 milijarde evrov, obogatel pa je z naložbami v kmetijske panoge. Leta 2004 je ustanovil družbo Rusagro, eno največjih agrikulturnih podjetij v Rusiji, v kateri ima tričetrtinski lastniški delež.

Moskovič je bil osem let tudi poslanec Sveta federacije Federalnega zbora Ruske federacije, zgornjega doma ruskega parlamenta (dume). Njegov mandat se je končal decembra 2014, ko je odstopil s položaja.

"Ni nezakonito, a tisti, ki zaposluje sinove podpornikov Vladimirja Putina, mora dobro vedeti, kaj počne"



Kot piše medij Forbes, ki je prejšnji teden prvič poročal, da sta v ameriškem skladu tveganega kapitala zaposlena sinova ruskih oligarhov, sicer ni nobenega dokaza, da sta njuna očeta kakorkoli vpletena v delovanje družbe, a da do razkritja prihaja v času, ko ameriške oblasti več pozornosti posvečajo morebitnim povezavam ameriških tehnoloških podjetij s tujino.



Dodatno so z ameriškega ministrstva za notranje zadeve za medij sporočili, da zaposlovanje sinov sankcioniranih posameznikov ni nezakonito, kdor pa želi zaposliti sina nekoga, pri katerem obstaja utemeljen sum, da podpira režim Vladimirja Putina, pa "mora zelo dobro vedeti, kaj počne".

Zakaj naj bi bila sinova ruskih oligarhov sploh problematična?

Še preden je bil javno objavljen seznam vlagateljev, ki so Elonu Musku pomagali kupiti Twitter, so po razkritju medija Forbes, da sta v kapitalni družbi 8VC Opportunities zaposlena sinova ruskih oligarhov, na družbenih omrežjih nekateri izrazili zaskrbljenost predvsem zaradi naložb podjetja.

V portfelju sklada tveganega kapitala 8VC so namreč tudi podjetja iz orožarsko-obrambne industrije, na primer tehnološki družbi Palantir in Anduril, ki se ukvarjata z obdelavo velikih količin podatkov oziroma razvijata avtonomne nadzorne in obrambne sisteme, obe pa imata več milijard evrov vredne pogodbe s Pentagonom.

8VC vlaga tudi v zagonska podjetja, ki so ovrednotena na več milijard evrov in se ukvarjajo z razvojem brezpilotnih letal, sistemov za klatenje brezpilotnih letal in dronov ter razvojem novih materialov za uporabo v orožarski in obrambni industriji.

Razkritje solastnikov družbenega omrežja X, med katerimi je tudi družba 8VC, je medtem odprlo drugo vprašanje: ali je mogoče, da iz dejstva, da je sklad tveganega kapitala vsaj posredno povezan z Rusoma, od katerih ima najverjetneje vsaj eden na telefonu shranjeno Putinovo osebno številko, izhaja domnevna naklonjenost Elona Muska nekaterim ruskim in proruskim stališčem?

Od junaka do ...

Elon Musk je bil za Ukrajince v prvih šestih mesecih po ruski invaziji junak z druge strani Atlantika. Državi, kjer je bil po številnih ruskih napadih uničen dobršen del kritične infrastrukture, je s tisoči terminali za dostop do satelitskega interneta Starlink vrnil povezljivost.

Odnosi med Muskom in Ukrajino so se začeli ohlajati, ko je Musk ukrajinskim oboroženim silam preprečil napad na rusko vojaško ladjevje v Sevastopolu na polotoku Krim z droni tako, da tam ni dovolil pokritosti s signalom Starlink. To je pomenilo, da Ukrajinci dronov niso mogli voditi do cilja, saj so se zanašali na internetni signal. Musk naj bi se namreč bal, da bi takšna poteza Ukrajine sprožila jedrski odziv Rusije in posledično tretjo svetovno vojno (vir).

S prevzemom Twitterja oktobra 2022 se je po mnenju mnogih začelo Muskovo obračanje po kremeljskem vetru.

Že v začetku oktobra, še preden je postal šef Twitterja – naziv izvršilne direktorice je kasneje predal Lindi Yaccarino, vendar je šlo bolj za simbolično potezo, saj v podjetju še vedno odloča o vsem –, je Musk na svojem profilu na družbenem omrežju objavil "mirovniški načrt" za končanje vojne v Ukrajini, ki bi tako rekoč ustregel vsem zahtevam Rusije.

Sledilci takrat niso bili navdušeni nad Muskovim predlogom in so mu to tudi jasno povedali z rezultati ankete, iz katere je bilo razvidno, da so nasprotovali njegovemu predlogu. Musku so med drugim mnogi očitali, da bi tako rekoč ustregel vsem zahtevam, s katerimi pogovore o miru pogojuje Rusija. Edina izjema je Muskov predlog za ponovne referendume o priključitvi okupiranih ukrajinskih regij Rusiji, za katere pa je že jasno, da ne bodo izvedeni, saj je te regije Rusija dokončno priključila z zakonom, ki ga je podpisal Putin.

Muskov mirovniški načrt, ki je sicer postal hit na ruskih državnih televizijah, se je sicer izkazal za vrh ledene gore, ki je Muskova podpora ali pa najmanj legitimizacija proruskih stališč na družbenem omrežju X s pogostim deljenjem in komentiranjem objav, ki jih izražajo – Elon Musk ima namreč daleč največ sledilcev med vsemi uporabniki platforme, njegove interakcije s tistimi, ki zastopajo interese Kremlja, morda zgolj iz nasprotujočih vzgibov oziroma nastrojenosti proti Zahodu, pa zato vidijo milijoni ljudi.

Elon Musk je od svojega prevzema Twitterja namreč z zapletanjem v razprave in celo organiziranjem videokonferenc redno nudil megafon znanim podpornikom in simpatizerjem Rusije oziroma kritikom ZDA in Zahoda, kot so Tucker Carlson, Kim Dotcom, David Sacks, Ian Miles Cheong, napadal in diskreditiral raziskovalne medije, kot je Bellingcat, večkrat izražal mnenje, da se Ukrajina ne more več dolgo upirati in da bo Rusija zavzela še več ukrajinskega ozemlja.

Evropski poslanec in nekdanji belgijski predsednik vlade Guy Verhofstadt je na družbenem omrežju X komentiral (sicer brez dokazov, da zapisano drži): "Neverjetno, Putinovi privrženci so Elonu Musku pomagali kupiti Twitter. ZDA, čas je, da se prebudite!" Objava:

Incredible… Putin’s henchmen helped Musk to acquire Twitter.



That explains a lot: the position of Musk on Crimea… the refusal at some point to let Ukraine use Starlink… the support for Trump…



Time for the US to wake up ! https://t.co/R2dSJXR781 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 24, 2024

Musk se je oktobra 2022 v izmenjavi komentarjev na Twitterju med drugim tudi prijateljsko šalil z nekdanjim ruskim predsednikom Dmitrijem Medvedjevom, ki je znan predvsem po tem, da je od začetka vojne v Ukrajini napadeni državi, članicam EU, Združenim državam Amerike in zvezi Nato večkrat grozil z jedrskim orožjem. Seznam vseh njegovih groženj preberite tukaj.

V začetku tega leta je Elon Musk v pogovoru z nekaterimi republikanskimi senatorji, ki nasprotujejo ameriški pomoči Ukrajini, tudi izrazil mnenje, da bi morale Združene države Amerike prenehati pošiljati pomoč, ker "Rusija ne more izgubiti".

Elon Musk je ob očitkih, da je prorusko usmerjen, sicer večkrat dejal, da njegova dejanja (in njegova podjetja, v prvi vrsti Starlink), bolj škodijo kot pomagajo in da je namigovanje, da navija za Rusijo, absurdno, zavzemal naj bi se zgolj za mir.