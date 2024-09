Po navedbah Zelenskega sta raketi zadeli območje izobraževalne ustanove in bližnje bolnišnice, v napadu je bila delno uničena tudi ena izmed stavb inštituta.

❗️ BREAKING: Ukrainian President Zelenskyy confirmed the strike on Poltava



"According to the information available now, two ballistic missiles. The hit hit the territory of the educational institution and a neighboring hospital. One of the buildings of the Institute of… pic.twitter.com/WhQN471ijF — NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024

Izpod ruševin so do zdaj rešili 25 ljudi, še najmanj 11 jih ostaja ujetih, so medtem sporočili z ukrajinskega ministrstva za obrambo.

Ruski vojaški blogerji, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, so poročali o napadu na slovesnost, ki je potekala na odprtem.

Regija Poltava med drugim meji na regiji Sumi in Harkov, ki sta v preteklih tednih redno tarči ruskega obstreljevanja. Fotografija prikazuje pogreb umrlih članov posadke ukrajinskega vojaškega helikopterja, ki so jih v Poltavi pokopali septembra lani. Foto: Guliverimage

Po poročanju medija Kyiv Post je bil časovni interval med sireno, ki oznanja raketni napad, in prihodom izstrelkov tako kratek, da so mnoge žrtve, ki so se v času raketiranja zadrževale na prireditvi vojaškega inštituta, umrle oziroma se poškodovale med evakuacijo v zaklonišča.

Zelenski je v objavi na družbenih medijih pozval k preiskavi napada in zaveznicam ponovno sporočil, naj Kijevu pomagajo pri zračni obrambi.

Ukrajina to noč znova tarča silovitih ruskih napadov

Ukrajina je bila preteklo noč sicer znova tudi tarča več ruskih zračnih in topniških napadov, ki so terjali žrtve med civilisti, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V mestu Zaporožje na jugovzhodu države so ubili dva civilista, tudi otroka.

Mesto Zaporožje so v ponedeljek zvečer, po obisku predsednika Volodimirja Zelenskega, zadeli izstrelki, ki so ubili dve osebi. Ena od žrtev je bil osemletni deček, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Ivan Fedorov. Poškodovana je bila tudi stavba.

Zelenski se je v mestu blizu fronte srečal z nizozemskim premierjem Dickom Schoofom, ki je v ponedeljek nenapovedano obiskal Ukrajino.

V mestu Dnipro so v raketnem obstreljevanju ubili človeka, še šest ljudi so po navedbah lokalnih oblasti ranili. Na območju so zadeli tudi transformatorsko postajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tarča ruskih napadov so bili tudi številni kraji v severovzhodni regiji Sumi. Ranjeni so bili trije ljudje. Skozi Sumi ob meji z Rusijo poteka oskrba ukrajinskih enot, ki sodelujejo v čezmejni ofenzivi v ruski regiji Kursk.

Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so ponoči sestrelile 27 od 35 ruskih bojnih brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, še poroča dpa.