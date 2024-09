Kolesar s specialko dirkal po odstavnem pasu gorenjske avtoceste #video

Posnetek kolesarja v polni kolesarski opremi, ki se je s specialko peljal po odstavnem pasu, je nastal na gorenjski avtocesti pred Vodicami v smeri proti Ljubljani. Mimoidoči vozniki so z začudenjem opazovali kolesarja, bralec, ki nam je posredoval posnetek, pa je poklical policijo.

Na Policijski upravi Ljubljana smo preverili, ali so primer obravnavali in kakšna kazen je doletela kolesarja. Ker na posnetku ni datuma in lokacije, čeprav je ta glede na okolico razvidna, nam odgovorov niso posredovali. So pa na podlagi statistike pojasnili, da sta se lani na avtocesti zgodili dve prometni nesreči z udeležbo kolesarja, letos ni bilo nobene. "V celotnem letu 2023 smo na avtocestah in hitrih cestah pri kolesarjih ugotovili 19 kršitev cestnoprometne zakonodaje, letos do 29. avgusta pa 12 kršitev," so sporočili s PU Ljubljana.

Še en primer, pri katerem se vprašamo, kako je človeku ob vsej navigacijski opremi uspelo zaiti na avtocesto, je primer kolesarke na ljubljanski obvoznici. Če sklepamo iz fotografije, gre najverjetneje za popotnico, saj na kolesu lahko vidimo oprtane potovalne torbe.