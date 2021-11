Rusija uvaja dokazilo o cepljenju ali prebolelosti

"Predlagane rešitve so nujni ukrep zaradi težke situacije s koronavirusom," je v izjavi zapisala vlada.

Od 1. februarja bodo morali tisti, ki bodo želeli obiskati javne prostore, kot so bari in restavracije, dokazati, da so bili cepljeni ali da so virus preboleli, ali pa imajo zdravstvene težave, zaradi katerih se ne morejo cepiti.

V skladu z drugim predlogom zakona bodo dokazila o cepljenju ali prebolelosti covida-19 potrebna tudi za potovanja z letali in vlaki. Predložiti jih bodo morali tudi tuji potniki.

Ukrep bo veljal do 1. junija

Potrdila ne bodo potrebna za obisk lekarn in trgovin z osnovnimi potrebščinami. Posamezne regije bodo same pristojne za določitev seznama krajev, kjer bo treba predložiti dokazilo o cepljenju ali prebolelosti, je še sporočila vlada. Ukrep bo veljal do 1. junija 2022, poroča AFP.

Številne ruske regije že zahtevajo dokazilo o cepljenju za obisk restavracij, kavarn in nakupovalnih središč. V Moskvi, kjer je število okužb z novim koronavirusom zelo visoko, pa oblasti dokazil še vedno ne zahtevajo za sodelovanje v javnem življenju.

Skupno so do zdaj v Rusiji zabeležili 8,9 milijona okužb z novim koronavirusom. Pandemija covida-19 je v Rusiji od začetka lani spomladi skupno zahtevala že več kot četrt milijona življenj. Ruske oblasti sicer v boju proti novemu koronavirusu najbolj stavijo na cepiva, a se ljudje za cepljenje ne odločajo. Polno cepljenih je le okoli 35 odstotkov prebivalstva, pa čeprav je imela Rusija svoje cepivo Sputnik V množično dostopno že decembra lani.