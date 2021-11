Ta država necepljenim ne bo več plačevala zdravljenja

Ker je večina hospitaliziranih zaradi posledic okužbe z novim koronavirusom necepljenih, se je Singapur včeraj odločil za ekstremno potezo, poroča Index.hr. Singapurska vlada se je namreč odločila, da zdravljenja necepljenih oseb ne bo več plačevala država, temveč bodo osebe morale same poravnati strošek obiska bolnišnice.

Omejili bodo tudi financiranje zdravljenja delno cepljenih oseb

"Večina zmogljivosti zdravstvenega sistema je trenutno namenjena zdravljenju necepljenih oseb. Zaradi tega trpijo vsi preostali bolniki," so ob najavi vladne odločitve zapisali na singapurskem ministrstvu za zdravje, kjer so tudi sporočili, da bodo spoštovali nekatere izjeme. Med te spadajo vsi otroci, mlajši od 12 let, in pa osebe, ki se zaradi pridruženih bolezni ne smejo cepiti. Vendar Singapur namerava iti še korak naprej. Z 31. januarjem bo država vsem, ki niso polno cepljeni, plačala le del stroškov zdravljenja.

Ali naj tudi Slovenija za necepljene osebe preneha plačevati stroške zdravljenja, če zbolijo zaradi okužbe s koronavirusom? Da 25 glasov + 89,29%

V Singapurju je sicer dvakrat cepljenih 85 odstotkov prebivalstva, starejšega od 12 let, 18 odstotkov prebivalstva pa je že prejelo tudi tretji odmerek cepiva. V zadnjem mesecu dni so v Singapurju zabeležili 91 tisoč novih primerov okužbe s koronavirusom, vendar so skoraj vsi (98,7 odstotka) oboleli imeli le minimalne simptome.