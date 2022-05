Rusija povečuje ognjeno moč. Vojska vstopila v Severodoneck. #vŽivo

94. dan vojne v Ukrajini. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da je Zahod Rusiji napovedal popolno vojno. Guverner Luganska je sporočil, da so ruske sile vstopile v Severodoneck, in dodal, da se bodo branilci morali umakniti. Rusija je sporočila, da so zavzeli strateško pomembno mesto Liman v regiji Doneck. Ukrajinski jedrski inšpektorat je Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) obtožil, da je podlegla ruski propagandi.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



8.15 Zelenski: Donbas bo znova ukrajinski

8.00 Rusi vstopili v Severodoneck

7.45 Ukrajina obtožila mednarodno agencijo za atomsko energijo

8.15 Zelenski: Donbas bo znova ukrajinski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so razmere v Donbasu "zelo težke", saj Rusija povečuje ognjeno moč in človeško silo ter vse bolj napreduje v jugovzhodni regiji, poroča CNN.

Toda obljubil je, da bo Donbas "spet ukrajinski".

8.00 Rusi vstopili v Severodoneck

Po besedah ​​guvernerja vzhodne ukrajinske regije Sergija Hajdaja se bodo ukrajinske sile morda morale umakniti iz svoje zadnje trdnjave v Lugansku, da bi se izognile zajetju.

Hajdaj je sporočil, da so ruske sile vstopile v Severodoneck, ključno mesto v Lugansku in največje mesto v regiji Donbas, ki je še vedno pod nadzorom ukrajinskih sil. Približno 90 odstotkov zgradb v Lugansku je poškodovanih, je dejal Hajdaj in dodal: "Rusi v prihodnjih dneh ne bodo mogli zavzeti Luganska, kar so napovedovali analitiki."

"Imamo moč in sredstva, da se branimo, vendar je mogoče, da se bomo morali umakniti iz nekaterih delov, da nas ne bi obkrožili," je dejal Hajdaj. Če ruske sile osvojijo Severodoneck, bo to pomenilo, da obvladujejo celoten Lugansk.

7.45 Ukrajina obtožila mednarodno agencijo za atomsko energijo

Ukrajinski jedrski inšpektorat je Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA) obtožil, da je podlegla ruski propagandi, in zaprosil za podporo zahtevi Kijeva, da bi izgnali ruske sile iz največje ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje, poroča index.hr.

Vodja inšpektorata Oleg Korikov je bil zelo kritičen do generalnega direktorja IAEA Ragaela Grossija, ki je v začetku tega tedna na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu dejal, da so v Zaporožju odkrili velike zaloge plutonija in obogatenega urana, ki bi jih lahko uporabili za izdelavo jedrskega orožja. "Zelo žalostno je, ko visoki uradnik IAEA objavlja debele laži ruske propagande," je dejal Korikov in se pritožil, da se IAEA ni odzvala zahtevam Ukrajine, da naredi več za boj proti ruskemu jedrskemu terorizmu.