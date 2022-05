V Harkovu ubitih osem civilistov, med njimi otrok #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.33 Zelenski bo nagovoril študente na Stanfordu

6.27 V napadih na mesto Harkov osem mrtvih

Profesor na Stanfordu in nekdanji ameriški veleposlanik v Rusiji Michael McFaul je na Twitterju sporočil, da bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski gost in bo virtualno nagovoril študente na Univerzi Stanford.

At a most pivotal moment in Ukraine's history, honored to be hosting @ZelenskyyUa (virtually) @Stanford tomorrow.