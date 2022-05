V ruševinah stanovanjske hiše v Mariupolu našli več kot 200 trupel #vŽivo

91. dan ruske invazije na Ukrajino. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so v Mariupolu v ruševinah stanovanjske hiše našli več kot 200 razpadajočih trupel.

More than 200 bodies found in Mariupol basement, says official – live https://t.co/5RYHvA0Qzv — The Guardian (@guardian) May 24, 2022

6.55 V Mariupolu našli več kot 200 trupel

Svetovalec župana Mariupola Petro Andriuščenko je povedal, da so v ruševinah stanovanjske hiše v Mariupolu našli 200 trupel. Trupla so našli v kleti pod porušenim poslopjem in so v stanju razpadanja.

Ukrajinski uradniki pravijo, da je v treh mesecih vojne umrlo več kot 20 tisoč ljudi.