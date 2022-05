"Mislim, da bo do konca leta 2023 konec s Putinom. Poslali ga bodo na zdravljenje in ga pustili tam. Kot vodja ruskega naroda se ne bo več vrnil. To bo del izhodnih strategij iz konflikta z Ukrajino in ta poteza je veliko bolj elegantna kot državni udar." S temi besedami je nekdanji šef britanske tajne službe sir Richard Dearlove začel svoj podkast, v katerem je spregovoril o prihodnosti Rusije, o tem, kako se bo po njegovem mnenju razpletel spor z Ukrajino in kaj čaka ruskega predsednika Vladimirja Putina.