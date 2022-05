Rusija Hrvatom: Obnašate se neprijateljsko in takšen pristop je poguben #vŽivo

92. dan ruske invazije na Ukrajino. V sredo, ob 30. obletnici diplomatskih odnosov, je Rusija Hrvaški poslala pismo v ne ravno prijateljskem tonu. Zaradi podpore Ukrajini so v Moskvi zapisali, da se Hrvaška obnaša neprijateljsko, destruktiven pristop pa je lahko poguben. "Žalostno je, kako so hrvaške oblasti zadnjih nekaj mesecev izbrale izrazito neprijateljsko držo proti Rusiji. To je v nasprotju z doseženo stopnjo naših bilateralnih odnosov in resno škoduje temeljnim interesom narodov obeh držav. Vsi pozitivni dosežki preteklosti so danes na udaru. Prepričani smo, da je takšen pristop nekoristen in poguben," so zapisali v Moskvi.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.45 Rusija se pripravlja na zadnji napad na Severodoneck

6.36 Zelenski ostro nad nekdanjega ameriškega državnega sekretarja

0.01 Čečenski voditelj zagrozil Poljski

6.45 Rusija se pripravlja na zadnji napad na Severodoneck

Boji med ukrajinskimi in ruskimi silami so v sredo dosegli obrobje Severodonecka. Inštitut za preučevanje vojne predpostavlja, da intenzivnost ruskih napadov in kopičenje vojakov nakazujeta, da bi Rusija lahko začela svojo zadnjo ofenzivo na Severodoneck.

Rusko obstreljevanje industrijskega mesta, ki je ključno za nadzor Luganska, se je eksponentno okrepilo, je dejal visoki ukrajinski vojaški uradnik. "Naslednji teden je pomemben," je dejal Sergij Hajdaj, vodja vojaške uprave Luganska.

"Če jim do sobote ali nedelje ne bo uspelo, ne bodo več imeli volje in energije, potem pa se nam bo stanje vsaj malo stabiliziralo," je dodal.

6.36 Zelenski ostro nad nekdanjega ameriškega državnega sekretarja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napadel nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Henryja Kissingerja. Ta je v torek namigoval, da bi se morali ukrajinsko-ruski mirovni pogovori osredotočiti na ustvarjanje meje, ki bi sledila "stični liniji" med državama v ukrajinski regiji Donbas, ki je obstajala, preden se je začela ruska invazija na Ukrajino, poroča CNN.

0.01 Čečenski voditelj zagrozil Poljski

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je v videoposnetku, ki ga je objavil na svojem Telegramu, zagrozil Poljski. "Zanima me Poljska, v šestih sekundah bomo pokazali, česa smo sposobni," je med drugim povedal Kadirov.

Poland, Ramzan Kadyrov has set his eyes on you



(with subtitles, including all 'dons' for purposes of accuracy) pic.twitter.com/nSOq9BNQjn — Francis Scarr (@francis_scarr) May 25, 2022

To je ob 30. obletnici diplomatskih odnosov Rusija sporočila Hrvaški

V sredo, ob 30. obletnici diplomatskih odnosov med državama, je Rusija Hrvaški poslala pismo v ne ravno prijateljskem tonu. Po njihovem mnenju Hrvaška izkazuje podporo Ukrajini. "Obnašate se neprijateljsko in takšen pristop bo poguben," poroča Telegram.

Po poročanju 24Sata rusko ministrstvo navaja, da so odnosi med Hrvaško in Rusijo v zadnjih 30 letih pozitivni in "zaznamovani s postopnim razvojem sodelovanja". V nadaljevanju so zapisali, da je žalostno, kako so hrvaške oblasti zadnjih nekaj mesecev izbrale izrazito neprijateljsko držo proti Rusiji. "To je v nasprotju z doseženo stopnjo naših bilateralnih odnosov in resno škoduje temeljnim interesom narodov obeh držav. Vsi pozitivni dosežki preteklosti so danes na udaru," je sporočilo rusko ministrstvo.

"Prepričani smo, da je takšen pristop nekoristen in poguben. Prepričani smo, da bo prevladala zdrava pamet in da se bo Hrvaška vrnila na pot konstruktivnega dialoga in obojestransko koristnega sodelovanja, ki bo med drugim temeljilo na zavedanju geopolitičnih realnosti in resničnih nacionalnih interesov," so sklenili Rusi.