"Rusija jedrske elektrarne uporablja kot živi ščit" #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



9.01 "Rusija nuklearke uporablja kot živi ščit"

8.01 "Napad na glavni štab ruske črnomorske mornarice je …"

7.18 Zaradi izdaje na tnalu preiskovalcev več kot 600 Ukrajincev

"Zelo zaskrbljujoče je, da Rusija v Ukrajini zavzete jedrske elektrarne uporablja kot živi ščit. To pomeni, da ruska vojska z artilerijo napada tarče z ozemlja elektrarn, saj vedo, da Ukrajinci ne bodo streljali nazaj," je v ponedeljek dejal ameriški zunanji minister Antony Blinken.

"Napad ukrajinske vojske na glavni štab ruske črnomorske mornarice v mestu Sevastopol je najnovejši poraz Rusov v petmesečni vojni," so v dnevnem pregledu dogodkov v Ukrajini zapisali pri britanskem obrambnem ministrstvu. Kot trdijo Britanci, se črnomorska flota Moskve zaradi velikih izgub že nekaj časa ne udeležuje javnih dogodkov.

