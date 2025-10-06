Ruska vojska je po navedbah obrambnega ministrstva ponoči sestrelila 251 ukrajinskih dronov, med drugim tudi nad Črnim morjem in zasedenim polotokom Krim. V ukrajinski regiji Zaporožje pa so poročali o več kot 700 ruskih napadih v 24 urah, od tega je bilo več kot 500 izvedenih z brezpilotniki.

Pregled dnevnega dogajanja:



8.06 Rusija in Ukrajina nadaljujeta medsebojne napade

"Ponoči so sistemi zračne obrambe prestregli in uničili 251 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov," je na Telegramu sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Ruska zračna obramba je 40 dronov sestrelila nad Krimom, 62 nad Črnim morjem, preostale pa na drugih območjih, med drugim nad obmejnima regijama Kursk in Belgorod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske oborožene sile pa so v zadnjih 24 urah samo v ukrajinski regiji Zaporožje izvedle več kot 700 napadov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Pri tem je bila ubita ena oseba, še 11 pa ranjenih.

Guverner regije Ivan Fedorov je sporočil, da so 17 naselij napadli z več kot 500 droni in nadnje izstrelili okrog 220 topniških izstrelkov.

Vojskujoči se strani tako nadaljujeta medsebojne napade, pri čemer se osredotočata zlasti na energetsko infrastrukturo.