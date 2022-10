Rusi naj bi minirali reaktorje v jedrski elektrarni Zaporožje

222. dan vojne v Ukrajini. Nekdanji prvi mož ukrajinskega inšpektorata za jedrsko varnost Grigorij Plačkov je v torek zvečer dejal, da so ruski vojaki, ki nadzorujejo ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje, največjo v Evropi, minirali prvi in drugi jedrski reaktor elektrarne. Šlo naj bi za odvračalni manever, saj želi Rusija Zaporožje priključiti v lastno elektroenergetsko omrežje oziroma z njeno elektriko oskrbovati okupirana območja Ukrajine, vključno s polotokom Krim, in ne želi, da bi ta načrt poskusile pokvariti ukrajinske oborožene sile.

Grigorij Plačkov je po poročanju več ukrajinskih medijev v torek dejal, da začasno okupirana jedrska elektrarna Zaporožje trenutno ne deluje. Že mesec dni je namreč izklopljenih vseh šest reaktorjev.

Rusija ima sicer jasne načrte, da bi jedrsko elektrarno Zaporožje po ponovnem zagonu reaktorjev priključila v lastno elektroenergetsko omrežje. Apetite po ukrajinski jedrski elektriki so po besedah Plačkova na lastni koži izkusili zaposleni v Zaporožju.

"Iz elektrarne prejemamo poročila o nadlegovanju zaposlenih in ruskih poskusih, da bi pristojnosti za upravljanje jedrske elektrarne prenesli na Rusko federacijo. Znano je tudi, da sta prva in druga enota elektrarne minirani," je dejal Plačkov in izrazil mnenje, da bi morala mednarodna skupnost odločno ukrepati, v skrajnem primeru tudi z izločitvijo Rusije iz vseh spoštovanja vrednih mednarodnih organizacij.

Spomnimo, jedrska elektrarna Zaporožje je pod nadzorom ruske vojske in posredno ruskega državnega podjetja za jedrsko energijo Rosatom že od marca letos, jo pa pod budnim očesom Rusov še vedno upravljajo ukrajinski zaposleni. Ukrajina in Rusija se sicer že od začetka okupacije jedrske elektrarne zasipata z obtožbami o nespametnem in nevarnem bombardiranju in obstreljevanju Zaporožja. Na območju elektrarne so že večkrat izbruhnili požari, nazadnje pred enim mesecem, ko je bil tudi izklopljen zadnji reaktor. V začetku septembra je jedrsko elektrarno obiskala delegacija Mednarodne agencije za jedrsko energijo, da bi preverila škodo zaradi vojskovanja.