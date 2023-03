Rupnik ignorira prepovedi: v Rimu somaševal in obiskovalcem razkazoval svoje mozaike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pater Marko Rupnik je po poročanju Primorskega dnevnika, ki povzema italijanski dnevnik Domani, kljub prepoved, ki so ga doletele zaradi obtožb o zlorabah, preteklo nedeljo somaševal v rimski baziliki sv. Praksede.

Pater Marko Rupnik je bil obtožen spolnih, psiholoških in duhovnih zlorab številnih redovnic, ki so v preteklih mesecih v intervjujih za dnevnik Domani razkrile svoje zgodbe.

Rupniku so sicer pred časom zaradi obtožb o zlorabah prepovedali vse oblike javnega duhovniškega udejstvovanja in javnega komuniciranja ter zapuščanja Lacija, nedavno pa so prepovedim dodali še umetniško delovanje, zlasti v cerkvenih objektih.

Kot piše Domani, izgleda, da Rupnika te prepovedi niso kaj preveč prizadele, saj je vsaj do 22. januarja pridigal v baziliki sv. Praksede, pred dnevi pa naj bi v baziliki sv. Janeza na Lateranu skupini obiskovalcev predstavljal svoje mozaike.