Papeška univerza prekinila sodelovanje z Rupnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papeška univerza Gregoriana je sklenila prekiniti sodelovanje s slovenskim patrom in umetnikom Markom Rupnikom, obtoženem zlorab, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Sklicujoč se na vire na univerzi agencija poroča, da Rupnik ne bo več mentor doktorskim študentom, kar je bila zdaj njegova edina dejavnost na univerzi.

Rupnik namreč že od leta 2020 na omenjeni univerzi ni več poučeval, je v petek pisala Ansa.

Patru Rupniku očitajo psihične in fizične zlorabe več redovnic ljubljanske skupnosti Loyola pred več desetletji. Omenjene obtožbe so bile vložene leta 2021, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil.

Vatikan je proti Rupniku sprejel ukrepe

Vatikan je sprejel ukrepe proti Rupniku, sicer priznanemu sakralnemu umetniku. Že leta 2019 ga je začasno izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha. Kot je potrdil predstojnik svetovnega jezuitskega reda Arturo Sosa, pa so ukrep ekskomunikacije kasneje odpravili, ker je Rupnik greh priznal in se zanj pokesal.

Dve leti po Rupnikovem izobčenju je Vatikan zaradi obtožb o zlorabah patru prepovedal opravljati nekatere dejavnosti. Ti ukrepi sicer ostajajo v veljavi, a zaradi zastaranja zadeve kazenskega pregona ni bilo.