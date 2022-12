Asta Vrečko: Pater Rupnik naj vrne Prešernovo nagrado

Asta Vrečko je v daljšem zapisu za Večer, ki ga je delila tudi na svojem profilu na Facebooku, zapisala, da mu ministrstvo nagrade ne more odvzeti, saj trenutni zakon tega ne predvideva, kar bi bilo po njenih besedah treba nujno spremeniti. "Kljub temu da formalno odvzem nagrade v tem trenutku ni možen, bi bilo v tem primeru minimalno spodobno dejanje, da prejemnik nagrado vrne sam. K temu ga bi lahko spodbudila tudi institucija, iz katere prihaja," je zapisala.

Takoj po podelitvi so se pojavili dvomi glede primernosti in utemeljitve

Dodala je, da so Prešernove nagrade najvišja priznanja na področju kulture in umetnosti pri nas, patru Rupniku pa je bila nagrada podeljena na neustaljen način, saj ga sploh ni bilo med kandidati, ki so jih predlagale strokovne komisije, ampak ga je med nominirance "mimo strokovnih komisij uvrstil kar upravni odbor sam".

"Pri tem ni šlo za podelitev za življenjsko delo, čemur je Prešernova nagrada namenjena, ampak za podelitev za eno samo delo, ki poleg vsega tudi ni dostopno širši javnosti," je še zapisala in spomnila, da se je že takoj po podelitvi pojavil dvom glede primernosti in utemeljitve nagrade za delo patra Rupnika. Tisto leto je prav zaradi tega Prešernovo nagrado zavrnila Svetlana Makarovič.

Očitajo mu, da je zlorabil več redovnic ljubljanske skupnosti Loyola

"Na ministrstvu najostreje obsojamo vsakršno obliko spolnega nadlegovanja in nasilja. Razumemo ga kot strukturni problem, ki so mu še posebej izpostavljene osebe, ki se znajdejo na presečišču neenakosti. V okoljih, kjer imajo posamezniki veliko moč, še posebej, če opravljajo pedagoško, mentorsko, duhovno ali ustvarjalno delo, mora biti zavedanje o nesprejemljivosti teh dejanj toliko večje. Spolnega nadlegovanja in nasilja ne smemo relativizirati, pometati pod preprogo ali storilce nagrajevati z družbenim položajem in ugledom," je sklenila ministrica.

Kot smo že poročali, se pater Rupnik, sicer priznan sakralni umetnik, trenutno sooča s številnimi obtožbami zaradi spolnih zlorab. Očitajo mu, da je pred desetletji psihično in fizično zlorabil več redovnic ljubljanske skupnosti Loyola. Obtožbe so bile vložene že lani, a je pristojni cerkveni organ ugotovil, da so zastarale, zato je primer zaključil. Leta 2019 je zoper njega ukrepe sprejel tudi Vatikan in ga začasno izobčil, ker je žensko, ki je imela z njim spolne odnose, odvezal greha.