Novo poročilo o pričevanju Rupnikovih žrtev: med njimi tudi moški

Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu je objavil novo poročilo o pričevanju domnevnih žrtev slovenskega patra Marka Rupnika. V njem potrjuje, da so med ljudmi, ki so odgovorili na decembrski poziv reda in prijavili nove primere, tako ženske kot moški, poroča Radio Slovenija.