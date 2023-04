Resen incident: švedska raketa padla na norveška tla

Raketa, ki so jo zgodaj v ponedeljek izstrelili iz vesoljskega centra Esrange v Kiruni na severu Švedske, je pristala na goratem območju na skrajnem severu Norveške, približno deset kilometrov od najbližjega poseljenega območja.

"Padec tovrstne rakete je zelo resen incident in lahko povzroči resno škodo," je v torek sporočilo zunanje ministrstvo v Oslu. "Ko se zgodi takšna kršitev meje, je nujno, da odgovorni prek primernih kanalov nemudoma obvestijo pristojne norveške oblasti," so dodali.

The #TEXUS-58 sounding rocket has been successfully launched 🚀 from the Esrange Space Centre 🇸🇪 with @ESA experiments onboard.

The TEXUS programme helps scientists conduct biological, material science and physical experiments to later enable microgravity experiments in space.… pic.twitter.com/V2indt1pkv — Airbus Space (@AirbusSpace) April 25, 2023

A dejansko so norveške oblasti, pristojne za civilno letalstvo, za strmoglavljenje rakete izvedele šele iz sporočila za javnost, ki ga je Švedska vesoljska korporacija (SSC) v zvezi s tem objavila v ponedeljek.

Kot so takrat zapisali, je raketa izvajala poskuse o ničelni težnosti na višini 250 kilometrov. "Raketa je ubrala nekoliko daljšo in bolj zahodno pot, kot smo preračunali, in je po končanem 15 kilometrov dolgem poletu pristala na Norveškem," so sporočili.

Kasneje je predstavnik podjetja pojasnil, da je eden od motorjev pristal blizu središča Esrange, drugi motor in znanstveni instrument na raketi pa na norveškem ozemlju. Kljub temu naj bi že prišli do njega in ga s helikopterjem prepeljali na Švedsko.