Izstrelili najmočnejšo raketo v zgodovini, a ni šlo vse po načrtih

Raketa Starship je uspešno vzletela ob 15.33 po srednjeevropskem času s poligona v kraju Boca Chica v Teksasu. Po treh minutah leta bi se morala ločiti zgornja stopnja plovila, prav tako imenovana Starship, in pogonska raketa, imenovana Super Heavy. Do tega ni prišlo, raketa Starship pa je kmalu zatem eksplodirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kot da testni polet ni bil dovolj razburljiv, je raketa Starship doživela hitro nenačrtovano demontažo pred predvideno ločitvijo," je na Twitterju zapisalo podjetje SpaceX in pojasnilo, da bodo zdaj pregledali vse podatke in nato začeli priprave na naslednji polet.

"Pri takšnih preizkusih uspeh izhaja iz tega, kar se naučimo, in današnji test nam bo pomagal izboljšati zanesljivost ladje Starship," je še dodalo podjetje.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK