SpaceX preložil izstrelitev najmočnejše rakete na svetu

Raketa Starship bi danes morala vzleteti ob 15.20 po srednjeevropskem času s poligona v kraju Boca Chica v Teksasu. Le nekaj minut pred načrtovanim poletom pa so predstavniki podjetja SpaceX sporočili, da je bil ta preložen, saj naj bi eden izmed ventilov zamrznil.

Musk: Obstaja milijon načinov, kako lahko ta raketa odpove

"Danes smo se veliko naučili, zdaj raztovarjamo pogonsko gorivo, poskus bomo ponovili čez nekaj dni," je Elon Musk zapisal na Twitterju. Natančni termin naslednjega poskusa za zdaj še ni znan. Kot je sporočilo podjetje, bo izstrelitev rakete predvidoma odložena za najmanj 48 ur, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Musk je sicer že pred poskusom opozoril, da bi bila izstrelitev lahko prestavljena. "To je zelo tvegan polet. To je prva izstrelitev zelo zapletene, velikanske rakete. Obstaja milijon načinov, kako lahko ta raketa odpove. Zelo smo previdni in če bomo opazili karkoli, kar nas bo skrbelo, bomo izstrelitev preložili," je dejal.

Raketo Starship je ameriška vesoljska agencija Nasa izbrala za prevoz svojih astronavtov na Luno v okviru misije Artemis III. Sklop misij Artemis je simbol ameriških vesoljskih ambicij, misija Artemis III, ki vključuje tudi pristanek na Luni, pa naj bi predstavljala njegov vrhunec.

V sklopu misije bodo štirje astronavti v Nasinem modulu orion poleteli v Lunino orbito, nato se bosta dva astronavta preselila na pristajalni modul Starship podjetja SpaceX, ki bo nato pristal na Luni. Podjetje SpaceX sicer predvideva, da bi ladjo Starship v vesolju lahko tudi napolnili z gorivom, ta pa bi nato nadaljevala pot do Marsa.