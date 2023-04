Severna Koreja preizkusila raketo: težko jo je odkriti in uničiti #video

Poleg tega naj bi s poskusno izstrelitvijo potrdili delovanje visokozmogljivih motorjev na trdo gorivo za večstopenjske rakete, še poroča KCNA.

Severna Koreja je v četrtek izstrelila novo balistično raketo proti Japonskemu morju, ki je letela približno tisoč kilometrov, preden je padla v morje.

"Testno je bila izstreljena medcelinska balistična raketa novega tipa, Hwasong-18, ki bo opravljala svoje poslanstvo pomembnega odvračanja vojne kot ključno sredstvo strateških sil Severne Koreje v prihodnosti," poroča KCNA. Kot dodaja, je Kim dejal, da bo novo orožje radikalno povečalo učinkovitost jedrskega protinapada in Severni Koreji omogočilo, da bo nenehno vzbujala skrajno zaskrbljenost in grozo pri svojih sovražnikih.

Takšne rakete je težje odkriti in preventivno uničiti

Preizkus tehnološko naprednejše rakete na trdo gorivo je bil eden glavnih ciljev Kimovih prizadevanj za posodobitev vojske, ki jo je napovedal v svojem novoletnem poročilu. Takšne rakete je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lažje skladiščiti in prevažati, so stabilnejše in hitreje pripravljene za izstrelitev, zato jih je težje odkriti in preventivno uničiti.

Resolucije ZN Severni Koreji prepovedujejo preizkušanje balističnih raket vseh dosegov, ki so lahko opremljene tudi z jedrsko konico. Medcelinske rakete so tiste, ki lahko dosežejo več kot 5.500 kilometrov.

Fotografije, ki so jih objavili severnokorejski državni mediji, in podrobnosti, ki jih je posredovala južnokorejska vojska, kažejo, da je šlo za prvi uspešen severnokorejski poskus izstrelitve rakete na trdo gorivo, je za AFP potrdil ameriški analitik Ankit Panda. Kot je pojasnil, je to razvidno iz izpušnih plinov rakete.

Vse do zdaj znane medcelinske balistične rakete Pjongjanga so bile na tekoče gorivo, najnovejši preizkus pa po navedbah AFP pomeni dolgo želeni preboj v severnokorejskih oborožitvenih programih.