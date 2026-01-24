Rekordno hiter helikopterski prevoz nosečnice v bolnišnico

V soboto zjutraj so vojaški piloti hrvaških zračnih sil (HRZ) zaradi nujnega stanja v zgolj 25 minutah s helikopterjem prepeljali nosečnico iz Orebića na polotoku Pelješac v Klinični bolnišnični center (KBC) v Splitu. Bodoča mamica je v nadaljnji bolniški oskrbi.

Posadka helikopterja je v soboto zjutraj iz vojašnice Knez Trpimir v Divuljah vzletela ob 7:35 proti heliportu Mokalo v Orebiću, ob 8:20 pa je v spremstvu dveh članov zdravniške ekipe prevzela nosečnico in nadaljevala let proti Splitu. Helikopter je ob 8:45 pristal na heliportu Klinične bolnišnice Split, kjer so nosečnico predali tamkajšnji zdravniški ekipi.

Nujni zračni prevoz so v manj kot pol ure izvedli pripadniki 395. transportne helikopterske eskadrilje 93. krila hrvaških zračnih sil. Uspešno ga je izvedla štiričlanska letalska posadka na dolžnosti s helikopterjem Mi-171Sh, je še poročal hrvaški Jutarnji.

Kapitan helikopterja, major Nikola Gažo, je po intervenciji poudaril, da so misijo izvedli po načrtu in veljavnih postopkih, s popolno koordinacijo vseh vpletenih služb. "Vedno smo ponosni, ko lahko s svojim vojaškim znanjem in spretnostmi pomagamo našim ljudem v izrednih razmerah, še posebej, ko gre za nosečnice ali otroke," je izjavil major Gažo.