Na. R.

Sobota,
24. 1. 2026,
16.46

Rekordno hiter helikopterski prevoz nosečnice v bolnišnico

Na. R.

hrvaški vojaški helikopter, prevoz, nosečnica | Štiričlanska posadka je v skladu s predpisi in usklajenostjo drugih interventnih služb uspešno izvedla misijo, poročajo s Hrvaške. | Foto HRZ - Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

Štiričlanska posadka je v skladu s predpisi in usklajenostjo drugih interventnih služb uspešno izvedla misijo, poročajo s Hrvaške.

Foto: HRZ - Hrvatsko ratno zrakoplovstvo

V soboto zjutraj so vojaški piloti hrvaških zračnih sil (HRZ) zaradi nujnega stanja v zgolj 25 minutah s helikopterjem prepeljali nosečnico iz Orebića na polotoku Pelješac v Klinični bolnišnični center (KBC) v Splitu. Bodoča mamica je v nadaljnji bolniški oskrbi.

Posadka helikopterja je v soboto zjutraj iz vojašnice Knez Trpimir v Divuljah vzletela ob 7:35 proti heliportu Mokalo v Orebiću, ob 8:20 pa je v spremstvu dveh članov zdravniške ekipe prevzela nosečnico in nadaljevala let proti Splitu. Helikopter je ob 8:45 pristal na heliportu Klinične bolnišnice Split, kjer so nosečnico predali tamkajšnji zdravniški ekipi. 

Nujni zračni prevoz so v manj kot pol ure izvedli pripadniki 395. transportne helikopterske eskadrilje 93. krila hrvaških zračnih sil. Uspešno ga je izvedla štiričlanska letalska posadka na dolžnosti s helikopterjem Mi-171Sh, je še poročal hrvaški Jutarnji.

Kapitan helikopterja, major Nikola Gažo, je po intervenciji poudaril, da so misijo izvedli po načrtu in veljavnih postopkih, s popolno koordinacijo vseh vpletenih služb. "Vedno smo ponosni, ko lahko s svojim vojaškim znanjem in spretnostmi pomagamo našim ljudem v izrednih razmerah, še posebej, ko gre za nosečnice ali otroke," je izjavil major Gažo.

