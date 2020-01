Putin v parlament vložil predlog reforme ustave

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v parlament vložil sveženj ustavnih dopolnil, s katerimi bi med drugim del pooblastil predsednika prenesli na parlament in druge organe. Iz predloga, ki so ga objavili na spletni strani parlamenta, je razvidno, da predlaga omejitev predsedniškega mandata na dva in da bo parlament imenoval premierja.

Okrepili bodo tudi vlogo svetovalnega telesa – državnega sveta –, kjer bi po mnenju nekaterih lahko 67-letni Vladimir Putin ohranil vplivno vlogo tudi čez štiri leta, ko se mu bo iztekel predsedniški mandat. Državni svet bi glede na predlog prerasel okvir posvetovalnega telesa in bi lahko oblikoval notranjo in zunanje politiko, kot tudi vplival na socialni in ekonomski razvoj. Putin je ustavne spremembe napovedal pretekli teden v letnem nagovoru, po katerem je odstopila vlada, poroča STA.

Bodoči predsedniški kandidati bi moral v Rusiji živeti najmanj zadnjih 25 let

Po predlogu predsednika bi iz ustave v delu, ki omejuje predsedniški mandat na dva zaporedna, črtali besedo zaporedna. S tem bi dodatno omejili število predsedniških mandatov. Putin trenutno sicer opravlja že četrti predsedniški mandat, vmes pa je bil premier.

Putin namerava parlamentu poveriti nalogo, da v prihodnje sam imenuje premierja in ministre, do zdaj je bila to namreč naloga predsednika države. Predlagal je tudi, da bi moral predsedniški kandidat živeti v Rusiji najmanj zadnjih 25 let, potem ko je do zdaj veljalo, da mora v Rusiji živeti deset let. S to reformo bi onemogočil nekaterim opozicijskim politikom, med njimi Alekseju Navalnemu, da bi v kratkem lahko kandidiral za predsednika.

Foto: Reuters

Tudi druge položaje v javnem sektorju bi lahko zasedale le osebe z ruskimi potnimi listi, ki niso predolgo živele v tujini. Med predlogi pa je tudi, da je ruska ustava nad kakršnimikoli mednarodnimi odločitvami sodišč. Če torej sodbe ne bodo v skladu z rusko ustavo, jih ne bodo upoštevali. S tem bi zadali udarec na primer Evropskemu sodišču za človekove pravice, na katerega se obračajo številni Rusi.

V nagovoru prejšnji teden, ko je napovedal reforme, je Putin tudi predlagal referendum o ustavnih spremembah. Delovna skupina v parlamentu sicer trenutno preučuje predloge. Odbor dume za zakonodajo naj bi o predlogu razpravljal v torek, v sredo pa bo spodnji dom parlamenta odločil, kdaj bo razpravljal o spremembah, je sporočil predsednik parlamenta Vjačeslav Volodin, piše STA.

"Še sam ne ve, kaj točno dela"

Strokovnjaki že ugibajo, kaj ima za bregom Putin, ki je na oblasti že dve desetletji. "Putin nakazuje, da se bo leta 2024 umaknil s položaja predsednika in spet postal premier," je dejal pridruženi profesor na harvardski univerzi Diyar Autal. Takrat bi ga za premierja lahko imenoval parlament, kar bi mu domnevno dalo več legitimnosti in ga varovalo pred komerkoli, ki bi postal predsednik, je dodal poznavalec Rusije.

Foto: Reuters

Krožita pa še teoriji, da bi Putin lahko vodil državni svet ali celo ostal predsednik države, če bi sprememba ustave pomenila, da se na novo začnejo šteti predsedniški mandati. Na Putinove predloge se je odzval tudi Navalni, ki mu očita, da želi ostati vodja do smrti. "Nihče ne ve, kaj bo Putin naredil, da ostane na oblasti za vedno," je dejal. "Prepričan pa sem, da Putin sam ne razume točno, kaj dela," je dodal, še navaja STA.