Gre za razširitev zakona iz leta 2015, ki je uvedel nova pooblastila za generalnega državnega tožilca, da katero koli nerusko nevladno organizacijo označi za "nezaželeno organizacijo".

"Organizacije, ki so jih ustanovile državne institucije ZDA, Združenega kraljestva in drugih evropskih držav, izvajajo protiruske dejavnosti. Njihova zajezitev je vprašanje varnosti in zaščite interesov naših državljanov," je ob predstavitvi zakonodaje junija dejal predsednik ruske dume Vjačeslav Volodin.

Tujo organizacijo, bodisi nevladno ali ustanovljeno s strani tujih uradnih ustanov, se lahko razglasi za "nezaželeno" v Rusiji, če se presodi, da njene dejavnosti med drugim ogrožajo ruski ustavni red ali obrambne zmogljivosti, izhaja iz sprejetega zakonodajnega besedila, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Zakon bi lahko uporabili tudi proti nekaterim medijem

Zakon ne bo veljal za mednarodne medvladne organizacije, katerih članica je Rusija, ali za organizacije, ki so del vladne strukture tujih držav.

Strokovnjaki menijo, da bi lahko novo zakonodajo uporabili tudi proti medijem, ki jih podpira država, kot so BBC, Deutsche Welle in Radio Free Europe/Radio Liberty.

Moskva je od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 številne tuje, večinoma zahodne organizacije razglasila za "nezaželene" z obrazložitvijo, da zagovarjajo cilje, ki so v nasprotju z nacionalnimi interesi ali ogrožajo varnost države.