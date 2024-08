Obe podjetji ruskih vohunov Artjoma Viktoroviča Dulceva in Ane Valerevnove Dulceve sta od Slovenije v času epidemije koronavirusa dobili državno pomoč, ki je skupaj znesla malo več kot tisoč evrov.

Ruska vohuna Artjom Viktorovič Dulcev in Ana Valerevna Dulceva sta ob prihodu v Slovenijo odprla podjetji Ana Art Gallery 5'14 in DSM & IT. Obe podjetji sta od Slovenije dobili tudi denar od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), danes poroča Delo.

DSM & IT skupaj 1353,35 evra, Art Gallery 5'14 pa 358,14 evra. Na ZZZS so za delo pojasnili, da s podjetji niso bili v poslovnih odnosih, ampak je pri nakazilih šlo za refundacije nadomestil plač. Predvsem zaradi epidemije koronavirusa, ko je večina podjetij v Sloveniji dobila poverjena sredstva za odsotnost zaposlenih zaradi izplačil zaradi nege in izolacije.

Obe podjetji pa sta od Fursa marca 2021 dobili tudi krizni dodatek. DSM & IT je tako dobil 200 evrov, Art Gallery 5'14 pa 173,91 evra.