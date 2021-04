Protestirali pred slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu

Včeraj je nekaj deset pripadnikov gibanja Vera, narod, država protestiralo pred slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu, po poročanju spletnega portala 24ur in TV Slovenija piše STA.

Pripadniki političnega gibanja, ki ga je lani osnoval nekdanji selefijski daija Sanin Musa, so pred veleposlaništvom vzklikali "Bosna, Bosna", nosili pa so zastave prve neodvisne BiH iz leta 1992.

Na proteste se je prek Twitterja odzval predsednik vlade Janez Janša, ki je zapisal, da se v Sloveniji z razpadom SFRJ ne ukvarjamo več od leta 1991.

Z razpadom SFRJ se v Sloveniji (razen tistih, ki jim je bila intimna opcija) ne ukvarjamo več vse od 1991, ko smo odšli na svoje. Ostalim državam, ki so nastale na njenem ozemlju, želimo mir in napredek ter EU perspektivo. SLO in drugi ekstremisti, ki sejejo kaos, pa le škodijo. https://t.co/gB0bYvcfM1 — Janez Janša (@JJansaSDS) April 18, 2021

Tako imenovani non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in sproža številne odzive, zlasti v regiji, je v četrtek objavil slovenski portal Necenzurirano. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premier Janez Janša posredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH.

Albanski premier Edi Rama je v soboto potrdil obstoj zemljevida v zvezi s spremembo meja na Zahodnem Balkanu. Dejal je, da je zemljevid videl, še preden ga je pokazal slovenskemu kolegu Janši, s katerim se je že "zdavnaj pogovarjal".

"Ne z albanskim PV ne s kom drugim nisva risala ali obravnavala nobenega zemljevida razdeljene Bosne. Nazadnje sem zemljevid z v vojni razdeljeno BiH imel pred sabo maja 1993 na obisku v Pentagonu, ko smo iskali rešitve za zaustavitev oboroženih spopadov," je Janša zapisal na Twitterju.

Iz predsedstva BiH so v petek sporočili, da je Janša poklical bošnjaškega člana predsedstva BiH Šefika Džaferovića in ga obvestil, da non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH, ne obstaja. V kabinetu predsednika vlade so pogovor potrdili, glede vsebine pa sporočili, da sta se "pogovarjala o pripravah na neformalni vrh EU o Zahodnem Balkanu v času slovenskega predsedovanja Svetu EU", piše STA.

Slovensko veleposlanico v BiH Zorica Bukinac so prejšnji teden pozvali na pogovor na zunanje ministrstvo BiH, po poročanju tamkajšnjih medijev zaradi omenjenega dokumenta. S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so slovensko veleposlanico v BiH na pogovor poklicali v skladu z običajno diplomatsko prakso.