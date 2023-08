Prijeli srbskega prostovoljca, ki je leta 1992 v Vukovarju posilil dekle

Policisti so potrdili utemeljeni sum, da je takrat 15-letni osumljenec aprila 1992 kot oboroženi civilist skupaj z drugimi storilci, pripadniki srbskih paravojaških sil, izkoristil vojne okoliščine ter sodeloval pri fizičnem zlorabljanju in posilstvu 19-letne ženske v Vukovarju, ki je bila izpostavljena trpljenju in ponižanju, so sporočili s policije.

"Policisti delovne skupine uprave policije za preiskovanje vojnih zločinov so končali kazensko preiskavo zoper 46-letnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja vojnega hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po 120. členu kazenskega zakonika Republike Hrvaške," so še navedli.

Po končani kriminalistični preiskavi je 46-letnik zdaj v priporu na osiješko-baranjski policijski upravi, na županijsko državno tožilstvo v Osijeku pa so vložili kazensko ovadbo.