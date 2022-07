Preživel tri poskuse usmrtitve, četrtič bo zadnji obrok pojedel septembra

"state remains intent on executing Glossip, scheduling its 4th attempt for Sept. 22 despite persistent claims that the 59-year-old is innocent"

Richard Glossip Has Eaten Three Last Meals on Death Row. Years Later, the State Is Still Trying to Execute Him. https://t.co/HZgT7QYNyF — Kim Carter (@writerkimcarter) July 26, 2022

Devetinpetdesetletni obsojenec na smrt Richard Glossip je svoj "zadnji obrok" ​​pojedel že trikrat, že kmalu pa naj bi mu ameriška zvezna država Oklahoma postregla še četrtega, piše Vice.

Glossipa so na smrt obsodili leta 2004 zaradi naročila umora svojega nekdanjega delodajalca Barryja Van Treeseja in ga leta 2015 v Oklahomi kar trikrat poskušali usmrtiti.

"WHY, WHY, WHY?" wailed one of Barry and Donna Van Treese's little sons after learning that his father had been murdered.



On January 7, 1997, the self-interested and heinous actions of Richard Glossip changed the lives of this family FOREVER. #Justice4Barry pic.twitter.com/GMSZqUhIqC — Richard Glossip is Guilty (@chaosNstardust) July 30, 2022

Trije neuspešni poskusi

Prvi poskus je propadel, potem ko je vrhovno sodišče Združenih držav Amerike odložilo izvršitev kazni. Drugi poskus njegove usmrtitve so preložili le tri ure pred izvršitvijo kazni. Tretji poskus pa je bil preklican, ko so državni uradniki Oklahome odkrili, da so prejeli napačno snov. V Oklahomi bodo s sklepnim dejanjem znova poskusili 22. septembra letos.