Neymar pred sodnika, tožnik zahteva pet let zapora

Leta 2013, ko je Brazilec Neymar prestopil iz domačega Santosa v Barcelono, je imelo po podatkih britanskega Guardiana podjetje DIS v lasti 40 odstotkov njegovih športnih pravic.

Podjetje je prejelo 6,8 milijona evrov, kar je 40 odstotkov od 17 milijonov evrov, plačanih brazilskemu Santosu. Podjetje DIS trdi, da so del plačila za prenos prikrili Barcelona, Santos in družina Neymar. Špansko državno sodišče sumi, de je Santos prejel 25 milijonov evrov, kar bi pomenilo, da je bilo podjetje DIS prikrajšano za 3,5 milijona evrov.

Barcelona je objavila, da je za Neymarjev prestop odštela 57,1 milijona evrov, 40 milijonov naj bi šlo družini Neymar in 17,1 milijona evrov nogometnemu klubu Santos. Španski tožilci pa so dejali, da je prestop dejansko stal vsaj 83,3 milijona evrov.

Po podatkih britanskega dnevnika iz leta 2017 so pri podjetju DIS zahtevali petletno kazen za Neymarja in njegove starše v vlogi zastopnika, osem let za Rosella in Bartomeuja ter 195 milijonov evrov kazni za Barcelono.

Sojenje bo potekalo od 17. do 31. oktobra.